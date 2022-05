Montserrat Candini renuncia a l'alcaldia de Calella i deixa la política

ha renunciat oficialment a l'alcaldia de(Maresme) aquest dimecres. La fins ara alcaldessa, que havia renunciat temporalment al càrrec el passat mes de novembre per tractar-se delque pateix, ha registrat ja la seva renúncia definitiva. Deixa també l'acta de regidora i abandona d'aquesta manera la política activa després de prop de tres dècades.A l'Ajuntament de Calella hi va arribar el 2003, primer com a regidora a l'oposició i, des de 2011, com a alcaldessa del municipi, guanyant totes les eleccions a les que s'ha presentat com a cap de llista. En un comunicat, Candini explica que la malaltia que pateix l'impedeix dedicar-se a la ciutat "".Després de dinous anys al consistori, dels quals onze com a alcaldessa, Candini posa així punt i final a aquesta etapa per poder dedicar més temps a lai per recuperar-se del càncer que pateix. "però requereix un temps més llarg pel seu control definitiu", explica.A més d'alcaldessa de Calella, Candini també ha estat diputada al Parlament de(2015-2017) o portaveu deal Senat (2008-2015). Anteriorment havia començat la seva carrera política com a cap de gabinet i directora general de diversos consellers dels governs de Jordi Pujol. També ha estat consellera dee i vicepresidenta de la

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor