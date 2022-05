MAPA | Les 94 platges catalanes amb bandera blava

L'estiu és temps de platja i Catalunya és país de platja. Com cada any, un tribunal internacional de la Fundació d’Educació Ambiental ha atorgat les banderes blaves . Es tracta d'un guardó de prestigi mundial que exigeix a les platges una qualitat de l'aigua excel·lent així com una bona gestió ambiental i de seguretat. Catalunya té enguany un total deplatges amb bandera blava:a la demarcació dea lesPots consultar i localitzar la norantena de platges catalanes amb bandera blava en aquest mapa interactiu de

