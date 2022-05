Mediaset tanca «Todo es verdad», el programa de Risto Mejide

l'espai televisiu que presentava el publicista a Cuatro (de Mediaset) ha quedat cancel·lat després d'un any d'emissions. Ahir mateix, Mejide i el seu equip van fer el darrer episodi del magazine que ocupava actualitat, política, societat, tertúlia, entrevistes i debat.i col·locar un nou programa anomenat Futura, presentat per Carmen Porter.al programa de Mejide al seu compte a les xarxes socials: "Gràcies a Risto Mejide, Marta Flich i la resta de l'equip. Fins aviat!". El mateix presentador ha volgut dir la seva sobre el tancament del programa al seu compte de Twitter. El publicista català també ha volgut aclarir, aquest cop a Instagram, que el fet que acabi Todo es mentira. "No m'han donat la pitjor notícia. Un programa estava previst per a dos mesos i ha acabat durant un any.El lmateix explica que estava previst que acabés tard o d'hora. Risto, per ara, no ha anunciat si seguirà lligat a Mediaset, a la televisió o a algun altre projecte. Ell mateix, però, ha dit que

