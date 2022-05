Catalunya té el municipi amb més fans d'Eurovisió de l'Estat

Eurovisió i el Vallès Occidental

Aquest dissabte se celebra ela Torí i aquest dimarts ja ha començat a perfilar-se amb la celebració de la primera semifinal. Aquest certamen arrossega una gran, no només in situ sinó que també a través de la pantalla. Una localitat catalana,, és la queen proporció amb la seva població.Així ho ha indicat un estudi elaborat per l'agència de màrqueting Internet República, després d'analitzar la cerca per Internet. A més, també han repassatdurant aquest període a les. Amb tot, el municipi vallesà s'ha alçat amb aquest títol simbòlic. Per davant de Cariñena (Saragossa) i Santiago de Castelo (Corunya).Curiosament, éselaborat per la companyia. De fet, la meitat són gallegues (a més de Santiago de Castelo, Puenteareas, Narón, Santiago de Compostela i O Porriño). I és queper aquest esdeveniment continental. Mentre que, antepenúltima, només les illes Canàries i les Balears tenen menys seguiment.Aquest mateix treball ha pronosticat que la candidata espanyola, la cantant d'Olesa de Montserrat,, es trobaUn pronòstic d'acord amb les dades extretes dels diferents entorns digitals i que ha recordat que el tema de la catalana Slomo és un dels més reproduïts entre les cançons dels participants.La relació entre el certamen musical i la comarca ve de llarg. El 1991 Josep Capdevila, més conegut com, va actuar amb el mític Bailar pegados. El 2010, un altre sabadellenc, però que no era cantant, Jaume Marquet, conegut amb el sobrenom dede la representació espanyola, que feia Daniel Dijes El 2017, el també saballut,, va seren la interpretació Do it for your lover . Dos anys després,, de Terrassa, va ser l'escollit per representar Espanya amb La venda

