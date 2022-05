​El Lactium torna a la seva plenitud

Del tastet a la compra

Més categories i premis al concurs

"Tornem amb la plenitud del Lactium ". D'aquesta manera, el regidor de Fires i Mercats, Titi Roca, ha presentat la 14a edició que se celebra aquest cap de setmana, 14 i 15 de maig. Eles tornarà a omplir amb unacatalanes i artesanes d'arreu del país que oferiran un ventall molt divers de formatges. Tal com ha avançat el regidor, una de les principals novetats, és la recuperació d'un estand d'una. En aquesta ocasió serà de Galícia."Recuperem l'essència de la", ha remarcat per la seva banda, el director de Lactium,. En aquest sentit, ha explicat que es podran descobrir "" durant la mostra: "És el mercat de formatges més gran de Catalunya".També hi haurà espai -11 parades- per a tots aquellsamb el formatge, com el vi, confitures o pans.Lactium està coorganitzat per l'Ajuntament de Vic i ACREFA, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà. Des d', subratllava que la mostra potencia els valors de la mateixa associació, que enguany celebra els 40 anys, com són l', lao el fet de. De fet, Mauri també ha convidat a professionals i consumidors al Lactium i que s'emportin "vuit trossos de formatge amb relat inclòs".Per la seva banda, el representant de(Promotora d'Exportacions Agroalimentàries),ha aprofitat per reivindicar elen el marc de la mostra: "Perquè els formatge arribin a la taula, tothom si ha de guanyar la vida". Precisament, a la fira hi haurà espai per alsi l'agrupació deUna de les iniciatives que va arrencar l'edició passada i que enguany es conserva és el. Es tracta d'un espai on poder tastar i descobrir els formatges presents a la mostra, tallats i servits al moment per gaudir-los amb una copa de vi. "Hi passaran 35 de les formatgeries que hi ha", ha dit Gelabert, subratllant que el TxisBar és "unde la fira". "Si els agraden els formatges, els demanen a la fira", ha afegit.A més d'aquest espai, no hi faltarà l', que acollirà la presentació de 10 activitats amb els formatges com a protagonistes; o el, l'escenari que acollirà música en directe, espectacles familiars, l'entrega de premis deli l'elecció en directe del(dissabte).Precisament, un dels plats forts de la mostra és el Concurs Lactium, que enguany també recupera les deliberacions a la Casa Ricart de Vic. L'any passat es van fer per tot el territori. Hi participenendiferents.Les principals novetats del concurs són que s'han recuperat dues categories (Mató i Llets Fermentades) i en aquelles categories que hi hagi més de 12 formatges, hi haurà; i més de 24, també. L'ampliació dels premis "és una", ha explicat Gelabert, subratllant que, a més, els guardons "ajuden a vendre i posicionar formatges".Pel que fa al jurat, hi haurà unes 95 persones, entre les quals enguany s'han incorporat consumidors i apassionats dels formatges.

