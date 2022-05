Felip VI condecora l'emir de Qatar amb la màxima distinció

, Tamim bin Hamad Al Thani, amb la màxima distinció possible. Segons ha publicat aquest dimecres el Butlletí Oficial de l'Estat, el monarca mostra el seu "" a Al Thani i li entrega el collar de l', un distintiu que s'entrega en reconeixement als serveis en benefici del país.El xeic qatarià, però, estàque treballen en la construcció dels estadis per alde Futbol que se celebra aquest estiu al país. De fet, una investigació publicada per The Guardian el febrer del 2021 va revelar que més de 6.500 migrants havien mort a Qatar des que es va nomenar el país com a organitzador del Mundial l'any 2010.de l'Índia, el Nepal, Bangladesh i Sri Lanka -al país entre el 2011 i el 2020. A aquests cal afegir elsen la mateixa dècada. I, a més, també ciutadans de Kènia o les Filipines que també exporten mà d'obra podrien incrementar la xifra.Amnistia Internacional va actuar poc després de conèixer la investigació. L'organització va demanar al president de la FIFA més control en les condicions laborals dels immigrants que treballen al país del golf Pèrsic: "Qatar ha fet un seguit de reformes positives en els recents anys, en part en resposta a un major escrutini després que li fos assignada la Copa del Món, però massa vegades aquestes reformes no són implementades correctament i milers de treballadors migrants segueixen sent explotats i maltractats".

