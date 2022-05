Reus, capital catalana del circ per uns dies

Dues estrenes

Un documental

Aquest dimecres arrenca la. Un any més, la ciutat dees convertirà en l’epicentre del món del circ i acollirà, fins al diumenge, una, nacionals, estatals i internacionals, que mostraran les millors novetats del sector.La nova edició del Trapezi "oferirà una programació que vol ser un reflex del talent del circ contemporani actual", segons l'organització, i que incloua diferents punts de la ciutat de Reus, i on hi participaran companyies de diferents països com Canadà, França o Brasil.La 26a edició del Trapezi serà l’escenari de. D'una banda, Yldor Llach, presentarà L’Y – Ànsia per volar (en coproducció amb el Trapezi 2022); i Manolo Alcántara, Premio Nacional de Circ 2021 concedit pel Ministeri de Cultura, que estrenarà Maña.Un altre dels actes més destacats serà, un any més, el, que es mantindrà a la carpa de la plaça d'Anton Borrell del parc de Sant Jordi, i en el qual hi participaran Cirque Barcode, Farfalla Rossa, Les Tripotes, INO Kollektiv, Aleksandra Savina, Pablo Molina, Duo Requiém, Col·lectiu MUR, Cironautes i Cia Vetus Venustas.A més, el Trapezi reusenc acollirà. És el cas de Barcode Circus Company, de Montreal, que presentarà a la capital del Baix Camp el seu espectacle Sweat & Ink; o la companyia francesa INO Kollektiv, que mostrarà al públic INO, un espectacle interpretat per set dones.La 26a edició de la fira Trapezi també serà escenari de dues propostes que posaran atenció en el treball artesà: l'obra Tour, de Carla Fareny, un espectacle que combina circ i ceràmica; i Vivian Friedrich amb Kristall Bohème [excavació SUR], un muntatge sobre l’artesania del vidre. A banda, l'organització també ha volgut destacar Bruits de coulisses, proposta de la companyia Les P’tits Bras que serà la clausura del festival.Enguany, la programació també comptarà amb la projecció del documental Trapezi. Art, espectacle i vida, estrenat el passat 21 de març a la Filmoteca de Catalunya i preestrenat el 20 de març al Teatre Bartrina de Reus. El film commemora els 25 anys del Trapezi, tot mostrant l’essència de la Fira del Circ de Catalunya al llarg de més de dues dècades.També us pot interessar:

