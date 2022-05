Avortament lliure als 16 anys i baixes per la regla: la històrica reforma que prepara el govern espanyol

Les menors de 16 a 17 anys podran avortar sense el permís dels pares

L'avortament estarà garantit per la sanitat pública

Es garanteix l'objecció de consciència dels professionals, però es crearà un registre d'objectors

Avortaments lliures fins a la setmana 14 de l'embaràs

A partir de la setmana 21 es podran realitzar avortaments terapèutics

Tots els centres de salut públic amb ginecologia i obstetrícia han de comptar amb professionals que garanteixin l'avortament

Salut menstrual garantida

Baixa de 3 dies per regles doloroses

Els centres educatius garantiran productes necessaris per a la regla

L'accés serà gratuït a tots aquests productes per part de dones en risc d'exclusió

Eliminació de l'IVA en articles d'higiene femenina

Baixa laboral per afrontar un avortament

Finançament públic d'anticonceptius hormonals

La píndola de l'endemà serà gratuïta

Es distribuiran anticonceptius als instituts en el marc de campanyes d'educació sexual

La gestació subrogada serà penalitzada i perseguida

s interrompre l'embaràs sense el permís dels seus pares. Així ho indicadel govern espanyol que pot ser aprovat el pròxim dimarts al Consell de Ministres., a més d'introduir altres canvis significatius per al dia a dia de les dones.dels professionals sanitaris que no volen practicar interrupcions de l'embaràs també quedarà regulat en aquest nou text, que preveu que el procediment no alteri el pas per la sanitat pública, que quedaria perfectament garantit.A partir de la setmana 21 es podrà realitzar una interrupció de l'embaràs terapèutica: és a dir, es podrà avortar de manera lliure per les malformacions del fetus o si la vida de la mare córrer perill.Segons el text que ha avançat la Cadena SER,Tot i això, queda "respectat de manera escrupolosa el dret a l'objecció de consciència", però han de quedar "compatibles tots dos". Per a poder dur-ho a terme, es crearà un registre amb els objectors de cada comunitat autònoma., doncs, són:Una de les principals reclamacions de les dones contra el sistema de salut pública -i l'educatiu- és la falta de recursos, de protecció i d'atenció davant dels períodes hormonals i menstruals. El nou text d'Igualtat, segons explica la Cadena SER,També existirà l'obligació dels centres educatius -escoles, instituts, universitats, etc- de poder garantir productes necessaris per a la regla;i la previsió d'una baixa laboral per afrontar un avortament. El projecte d'Igualtat també aborda el finançament públic dels anticonceptius hormonals, la píndola de l'endemà i la distribució en instituts en marcs de campanyes d'educació sexual.L'avantprojecte de llei també contempla uni la contractació dels anomenats ventres de lloguer. Segons avança la Cadena SER,totes aquelles parelles que contractin empreses estrangeres per trobar una dona en altres països i utilitzar el seu ventre de lloguer. És una pràctica il·legal a Espanya, tal com va deixar molt clar el Tribunal Suprem. A més, la nova normativai inclourà la prohibició -a més de diverses sancions- de totes aquelles empreses que facin negoci, promoguin o publicitin els seus serveis per aconseguir dones que facin servir el seu ventre per donar llum a una criatura.

