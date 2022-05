La Federació d'Esports d'Hivern demana que Catalunya presenti candidatura única als Jocs

És necessari l'aval del COE

Laha demanat aquest dimecres al Govern que presenti una candidatura única alsdel 2030 si l'Aragó no rectifica i accepta el pacte amb elpel repartiment de les proves. El seu president,, ha demanat "valentia" al Govern per prendre la decisió i ha atribuït a qüestions polítiques les desavinences amb Aragó. Ha defensat que es tracta d'una "oportunitat única" i que cal tenir en compte que el Comitè Olímpic Internacional podria assignar d'un sol cop els jocs del 2030 i del 2034. Al seu parer, cal presentar ara unai no "deixar perdre la oportunitat".Elvol celebrar elsde l'any 2030, amb l'o sense, i per això no descarta, arribat el moment, plantejar aluna candidatura en solitari perquè la competició es pugui fer a Catalunya. El termini per arribar a un acord i impulsar una candidatura acaba el, i fonts governamentals mantenen que, si no s'ha arribat a cap acord abans, demanaran alque "estudiï totes les possibilitats", també la que contempli que els Jocs es facin exclusivament a Catalunya. Les mateixes fonts consultades perasseguren que el país té capacitat per assumir en solitari totes les competicions però insisteixen que, ara, el Govern "no està en aquesta pantalla". Ara bé, també remarquen que "no es vol renunciar als Jocs".Quin és l'escenari actual? Amb el lideratge del, ambal capdavant, s'està treballant en dos fronts: d'una banda, aconseguir un acord amb el COE que satisfaci l'Aragó -i especialment el seu president,- i, de l'altra, preparar la consulta que s'ha de fer als territoris afectats pels Jocs i que s'ha de convocar el. Les delegacions catalana i aragonesa van assolir un acord tècnic per impulsar una candidatura conjunta, però finalment l'Aragó se'n va desmarcar. Fa uns dies, el COE va traslladar a les parts una "proposta verbal" amb un nou repartiment de proves -l'Aragó es quedava algunes competicions d'esquí i Catalunya assumia el patinatge artístic-, però Lambán va tornar a rebutjar-ho . El Govern tampoc la veia amb bons ulls.De fet, la part catalana es manté en el primer acord tècnic , assolit després de mesos de feina, i eviten valorar la nova proposta del COE, tenint en compte que no hi ha res per escrit i que l'Aragó ja se n'ha despenjat. Davant la manca d'acord, això aboca a una candidatura en solitari? "", insisteixen fonts governamentals. La part catalana apunta que l'entesa tècnica del març és un "bon acord" i que no hi ha cap problema de presentar-se conjuntament amb l'Aragó. El Govern confia que "encara hi ha marge" per arribar a un pacte amb el govern aragonès. El termini del 20 de maig s'acaba d'aquí a menys deQui haurà de prendre una decisió, arribat el moment, és el COE: haurà de valorar si accepta unade Catalunya o s'arrisca a quedar al marge dels Jocs d'Hivern de l'any 2030. Si s'arriba a aquest escenari, una candidatura pròpia de Catalunya tambéde l'entitat estatal. Si l'organisme s'hi oposa, el Govern no pot decidir unilateralment optar a acollir els Jocs d'Hivern. La qüestió encara no s'ha abordat i les reunions que hi ha se centren, ara, en buscar un acord amb l'Aragó. "Volem una candidatura forta", recalquen fonts consultades. Si s'arriba al 20 de maig arriba sense acord, l'organisme haurà de prendre una decisió. "El COE té un problema", admetia aquest dimarts la portaveu del Govern,Sigui com sigui, la consellera Vilagrà té previst signar el decret de convocatòria de la consulta sobre els Jocs el proper 27 de maig per tal que se celebria l'. Als ciutadans delse'ls preguntarà si es volen "involucrar" en el projecte olímpic. Una candidatura en solitari de Catalunya per assumir els Jocs, implicaria canvis en la consulta? Fonts governamentals asseguren que, a dia d'avui,. L'objectiu, doncs, és arribar a un pacte amb l'Aragó, però a l'horitzó ja hi sobrevola la possibilitat d'una candidatura en solitari.

