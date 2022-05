Preguntar sense pla B

Si que hi ha un pla B...

Per Escandaler el 12 de maig de 2022 a les 10:30 0 0

La conexió del Puigdemont amb Russia, peró quan soldats de Jxcat tindra d´anar a la guerra de Russia, quin cos ens portara a nosaltres, que diran els de la UE, USA, Xina... a veure que Catalunya es un satelit de Russia, parlarem el Rus en detriment del Català, tindrem sancions internacionals, ens donaran suport als Jocs, que hi diuen els Ukrainesos que viuen a Catalunya sobretot a Guissona-Lleida de veures traït per les classes opulents de Jxcat a Catalnya, es revoltaran, arrosegara Jxcat a ERC i a la CUP, que diran els nous partit de l´ANC, per aixó es volen seccionat de Jxcat...amb tot aixó el Pegasus hi deu surti tot.. i més...