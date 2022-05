Acord perquè Silence contracti «bona part» dels extreballadors de Nissan

El conseller d'Empresa i Treball,, ha assegurat que la direcció dei els comitès d'empresa dehan arribat a un acord de matinada perquè el fabricant de motos i bateries elèctriques contracti "bona part" dels extreballadors de l'automobilística. Per Torrent, l'acord "permet desencallar" l'arribada de Silence a la–un "projecte clau", ha dit- i hi "blinda l'ocupació" els propers anys.Així mateix, ha elogiat el paper dels membres de la mesa de reindustrialització de Nissan i s'ha mostrat convençut del retorn de l'activitat als antics terrenys de la marca nipona. "La notícia d'avui és una bona prova que acabarà amb èxit i", ha afegit. Torrent ha fet aquest anunci durant la sessió de control del Govern al Parlament en una resposta a una pregunta de la diputada d'ERC Lluïsa Llop sobre el desenvolupament econòmic del Penedès.Amb tot, els treballadors de Nissan han tornat a sortir al carrer aquest dimecres per protestar contra els continus retards i contratemps de la reindustrialització per trobar un substitut al fabricant japonès.davant de la conselleria d'Empresa i Treball, tallant el Passeig de Gràcia en direcció a la delegació del govern espanyol. Amb aquesta mobilització, els empleats volen pressionar l'administració perquè publiqui "ja" el concurs per trobar un operador logístic per Zona Franca. L'acord amb Silence per ocupar part dels terrenys ha estat rebut com un pas que veuen com "un inici" però no el final del camí.En aquest sentit, el secretari general de CCOO a Nissan,ha avisat el conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent, que l'entesa amb la marca propietat d'Acciona no significa que el procés estigui acabat del tot. "Sembla que el procés ja està acabat perquè hem tancat Silence.Continuen els retards", ha lamentat en una atenció als mitjans a la concentració.Segons Boiza, Silence s'ha compromès a acceptar les condicions pactades amb Nissan per l'ERO, que inclouenentre altres. Pel sindicalista de CCOO, aquest és un projecte "important" però que demana 110 llocs de treball i no deixa de ser "un complement" a l'empresa principal de la reindustrialització, el hub de descarbonització, que es proposa fitxar uns 600 treballadors el 2023 i la mateixa xifra l'any següent.Mentrestant, entre els 1.400 treballadors que cal reindustrialitzarque fixaven en el 30 de juny la data d'arrancada dels projectes, ha explicat el sindicalista. Centenars d'empleats han decidit manifestar-se aquest dimecres per expressar el seu malestar al crit de "Si això no s'arregla, guerra, guerra, guerra"; "Barcelona, escolta! Nissan està en lluita" i "Això no és un carnaval, som els treballadors de Nissan".

