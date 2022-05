La mascareta ja no serà obligatòria als avions ni als aeroports

Altres notícies que et poden interessar

La normalitat comença a tornar als aeroports i als avions després de dos anys de pandèmia de coronavirus.i el(ECDC, per les sigles en anglès) han eliminat l'ús de les mascaretes en els aeroports i a dins dels aparells. Tot i haver suprimit aquesta norma, des de les dues organitzacions recomanen la seva utilització en diversos casos i recorden que "és una de les millors proteccions contra la transmissió de la Covid-19". L'actualització, que ha estat comunicada aquest dimecres, té en compte la situació actual a Europa de la pandèmia.Tant l'EASA com l'ECDCmés restrictives en les infraestructures aeroportuàries i en els avions "per a poder descarregar responsabilitats i millorar el funcionament del sector".i respectar les eleccions dels altres al seu voltant. I un passatger que està tossint i esternudant hauria de considerar seriosament fer servir una protecció facial", ha remarcat, director executiu de l'Agència de Seguretat Aèria.Encara que la mascareta desaparegui,entre persones en la mesura que sigui possible i en situacions perfectament evitables. A més, recomanen l'ús de la mascareta i d'aquestes restriccions si els vols de destí de l'usuari "van a un lloc on encara es requereix la mascareta o es té diverses mesures per frenar els contagis".no la mascareta, independentment de les regles i de la relaxació de mesures.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor