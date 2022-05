Detingut un alt càrrec del govern d'Albània per robar a casa de Benzema durant un Clàssic

ha estat detingut per la policia albanesa per ser el responsable de més d'una quarantena de robatoris arreu del món. Una de les seves víctimes va ser el davanter del Reial Madrid,, va entrar a casa del francès quan aquest disputava el Clàssic contra el Futbol Club Barcelona el 27 de febrer de 2019. Segons la investigació policial, coordinada amb la Interpol i anomenada, l'alt funcionari albanès atracava a Espanya des del 2013.Benzema va ser alertat després que finalitzés el partit.que ha patit diversos robatoris en els últims anys, però només s'ha relacionat el capità del Madrid amb Prodani. L'acusat és un funcionari d'alt rang del govern albanès. Director d'una empresa pública d'aigües del districte de, serà extradit a Espanya després d'haver estat detingut a Laç, una de les principals ciutats del territori.Les reaccions a Albània no s'han fet esperar. Els partits de la ultradreta albanesa han atacat el govern socialista que. La premsa albanesa assegura que la detenció s'ha dut a terme "amb proves contundents i sense marge d'error". Aquesta arriba tres anys després que l'exministre albanès,, acusés directament Prodani de ser culpable de la quarantena de robatoris en territori espanyol.

