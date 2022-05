Torra, condemnat per segona vegada per desobediència

El jutjat penal 6 de Barcelona ha condemnat al'expresident de la Generalitatper un delicte de desobediència per no haver despenjat els llaços grocs del Palau de la Generalitat, tal com ordenava el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. També li imposa una, incloses les de l'acusació particular que exercia Vox.Torra no es va presentar a la vista oral i només hi van ser els seus dos advocats,. La vista, però, es va poder fer sense la presència de l'acusat. Fa poques setmanes, Torra va acabar de complir la primera sentència per desobediència, també arran delsi que en el seu moment li va comportar la seva inhabilitació com a president.La sentència, de 18 pàgines, considera provat que Torra no va retirar en el termini establertmalgrat les ordres del TSJC i apunta que això suposa un delicte de desobediència. L'expresident sempre ha admès que va desobeir una ordre que considerava contrària a la llei i que va exercir el seu dret a la llibertat d'expressió.Segons el jutge, Torra no pot al·legar inviolabilitat parlamentària i els fets tampoc s'emmarquen en la llibertat d'expressió perquè va actuar com a President de la Generalitat, és a dir, com a "càrrec públic". Així, el jutge conclou quei no pas "d'un grup més o menys concret o nombrós" de la ciutadania.Torra ha anunciat quela sentència. "a defensar el meu cas", ha dit a través d'un vídeo. En un comunicat posterior, l'expresident urgeix l'independentisme a "reprendre la iniciativa" davant la "causa general". "La sentència d'avui no és més que una baula de la cadena repressiva d'Espanya per evitar l'exercici democràtic i la llibertat d'expressió", ha afegit, i ha denunciat que la decisió "ja estava dictada abans de començar la causa".

