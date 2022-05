Detinguts per apallissar un policia de paisà que reduïa un lladre en pensar-se que ell era el delinqüent

Laha detingut dues persones per agredirquan estava intentant reduir un, segons ha avançat Metropoli Abierta i han confirmat fonts de l'Ajuntament.Els fets van tenir lloc aquest dimarts a la tarda, quan l'agent de paisà va veure unEn intentar impedir-ho i reduir el lladre, dues persones que passaven per allà es van pensar que el policia era el lladre i el van començar a agredir.L'agent va ser atès a la mútua i li van donar l'alta, però està de baixa del servei. Els agressors van marxar del lloc però van seron se'ls va detenir per un presumpte delicte d'atemptat contra l'autoritat i lesions.

