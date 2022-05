Trias aposta per Munté o Martí com a candidats de Junts a Barcelona

L'exalcalde de Barcelona,, aposta per una candidatura deal consistori encapçalada perEn una entrevista a Televisió Espanyola i Ràdio4, l'anterior batlle de la capital catalana ha descartat presentar-se a les primàries del partit per a poder ser escollit com a nou candidat a l'alcaldia. Ell mateix ha insistit que està jubilat i que "cal una persona pels pròxims 15 o 20 anys".D'altra banda, Trias ha considerat un "error immens" que l'espai convergent estigui fracturat en diversos partits i plataformes i ha dit queper aconseguir la "convivència" entre gent diferent. Ha valorat també que la situació actual "exigeix diàleg" amb el govern espanyol i ha lamentat que ERC no es vol entendre amb Junts.A més,tot i que ha afegit que se'n donarà de baixa. L'exalcalde ha dit que el problema de Junts és que "ha de decidir què vol ser a la vida" i ha instat Laura Borràs i Jordi Turull a refer un espai que està ara "trencat a trossos" per tal de ser primera força. Ha reivindicat la tasca política de l'expresident Jordi Pujol i ha volgut posar en valor un espai "pujolià".L'exalcalde ha assegurat que no es presentarà a les primàries perquè la gent no ha d'anar a buscar l'abuelito sinó a una persona que plantegi un projecte a llarg termini i amb objectius "per a un o dos anys". És per això que ha dit que,. Ha reivindicat també que el futur candidat rebi tot el suport necessari del partit.

