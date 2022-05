Els anuncis poden arribar a Netflix abans que s'acabi l'any

Futures mesures: no es podrà compartir compte i modificació de quotes

Revolucionària i controvertida decisió de, que intenta revertir la crisi que travessa la multinacional després de perdre 200.000 subscriptors en el primer trimestre de l'any i tenir una previsió de pèrdues de gairebé 2 milions per al pròxim any.En una informació revelada pel, la companyia té la possibilitat sobre la taula d'instaurar anuncis al seu servei abans que s'acabi el 2022.Netflix busca una fórmula que li permetique les que ofereix actualment, però amb publicitat.El CEO de la multinacional,, ja va abordar el tema de la publicitat a la seva plataforma a l'abril, després de les pèrdues que van patir: "Els que han seguit Netflix saben que he estat en contra de la complexitat de la publicitat, i soc un gran fan de la simplicitat de la subscripció, però per molt que sigui un fan d'això, soc encara més fan de la possibilitat que el consumidor pugui escollir".cap de les plataformes del mateix estil que ofereix el seu servei arreu del món duu cap anunci ni publicitat.Netflix ja va advertir queper intentar revertir la situació., que han demandat Netflix, ja que consideren que la companyia no va ser transparent pel que fa a l'estat de la plataforma i les seves perspectives de futur. En el seu comunicat, els accionistes van al·legar que el servei en streaming "va fer declaracions materialment falses i/o enganyoses i no va revelar fets materials adversos sobre el negoci, les operacions i les perspectives empresarials".Els increments de les quotes i les tarifes de Netflix han suposat un revés per a la companyia i són, en part, responsables de la pèrdua de subscripcions. Milions de persones comparteixen els comptes en no poder assumir el cost de la subscripció mensual en bona qualitat, que suposa ara un preu de 18 euros.entre diverses persones a nivell global i han decidit prohibir el fet de compartir contrasenyes.Amb un pagament extra i el reconeixement de la IP dels usuaris. És a dir, fAixò pot trencar l'estabilitat de desenes de milions de persones , que comparteixen la plataforma i el seu pagament amb parelles, amics, familiars llunyans o companys de pis que viuen situacions diferents., la mesura se'ls pot girar en contra i perdre centenars de milers de subscriptors en els pròxims mesos.

