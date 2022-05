Incredulitat i desconfiança dels usuaris en la vaga de pagaments a Renfe: «Avui que volia pagar!»

Un activista precinta un torn a Vilassar de Mar. Foto: Víctor Arias

Sense vaga però amb retards, com sempre

Tot amb calma a l'estació de Vic. Foto: Carles Fiter

Una trentena de persones reclama la devolució del bitllet perquè el tren ha arribat tard de l'Hospitalet. Els usuaris, que no estaven al cas de la vaga de pagament, critiquen que la situació és recurrent. Informa @cfitverd des de Vic #Osona #rod3 https://t.co/skPeDhfF88 pic.twitter.com/41FquhP5at — Osona.com (@osona) May 11, 2022

La, convocada pel col·lectiu Batec la setmana passada com a protesta per la manca d'inversió a la xarxa ferroviària catalana, haque han arribat a l'estació deaquest dimecres al matí. Una barrejaentre els passatgers per si aquesta entrada lliure acabaria ambLa confusió inicial dels viatgers, i algun n'ha fet broma., ha exclamat amb molta ironia la Diana, que anava carregada amb una maleta, perquè viatja fora: "Necessito arribar a Barcelona-Sants i no em multaran, oi?!". El mateix dubte d'en Miguel,, i d'un altre passatger, "no em deixa picar el bitllet, què passa?".La Maria, usuària de Rodalies, però també de Ferrocarrils de la Generalitat (FCG),de la vaga i aprova el servei, encara que s'ha queixat que. En Ferran, bicicleta en mà, tampoc sabia d'aquesta acció:Un accés lliure que, segons han explicat diversos testimonis, s'ha produït, al voltant de dos quarts de vuit del matí, quan una, vestides de negre, hanperquè quedessin fixades. Unai que ha deixat enrere l'adhesiu enganxat a diverses màquines de venda de bitllets:De la mateixa manera que a Sabadell, el col·lectiu Batec ha bloquejat les portes de diverses estacions de Renfe de tot el país en la convocatòria de vaga de pagaments. S'han precintat torns a les estacions dei finalment, en l'acció principal, a Barcelona, a l'estació deDes de l'organització han considerat "un èxit" la mobilització i la vaga de pagaments, i han assegurat que ha tingut un "bon seguiment arreu del país". Des dehan confirmat que s'han bloquejat diversos torns, però quePel que fa a lesRenfe ha explicat que, si es presenten, se seguirà, tot recordant que és la Generalitat la que sanciona. Així mateix, han precisat que s'està "a l'espera de les indicacions que ens pugui donar el Departament de Territori com a titular del servei, i ATM com a responsable tarifari".De fet, la sanció ia les andanes del tren a Sabadell han estat una constant i la responsable de l'estació s'ha dedicat atendre tothom, i amb el mateix discurs: "No es preocupin, a Barcelona o allà on vagin ja ho saben.". Una hora mal comptada després,i s'ha tornat a pagar per agafar el tren.Batec vol visibilitzar amb aquesta acció el malestar de bona part de la societat que utilitza Renfe diàriament.: des de 2008 l'Estat ha executat menys del 14% de les inversions d'Adif i Renfe a Catalunya, tant amb governs del PP com del PSOE.També hi ha hagut tranquil·litat a l'aquest dimecres a primera hora. Poc abans de les 8 del matí, els usuaris de tren de l'anaven i venien de Ripoll o l'Hospitalet de Llobregat amb normalitat. La gran majoria desconeixia que arrencava la vaga de pagaments . "", deia un jove estudiant de la Universitat de Vic. De fet, aquesta ha estat la principal resposta dels usuaris enquestats.També ho constataven els diversos treballadors de l'estació. A primera hora, l'única mostra de la vaga que quedava era-ja arrencada- en una de les màquines de bitllets. Els dos vigilants controlaven, com és habitual, l'entrada i sortida, però no han hagut d'intervenir.Un altre usuari reflexionava sobre el fet de. Per exemple, si una persona decideix no pagar a Vic, haurà de passar el tiquet per sortir en la majoria d'estacions de l'àrea metropolitana. A més, també hi ha una alta probabilitat que l'interventor passi per als vagons durant el trajecte. Qui tampoc ha secundat la vaga és el grup de defensa de l'R3 "".A la denúncia de la manca d'inversió, hi ha coincidit un fet habitual en aquesta línia: els. Una trentena de persones feien cua per reclamar la devolució del bitllet perquè el tren arribava gairebé mitja hora tard de l'Hospitalet de Llobregat. Tal com denunciava un jove, és una

