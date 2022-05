Batec bloqueja les portes de diverses estacions en la vaga de pagaments a Renfe

🔴 En directe | Primeres accions a Barcelona impulsades per @batec_cat en la vaga de pagaments a Renfe



Han bloquejat les portes de l'estació de Passeig de Gràcia amb Aragóhttps://t.co/WlCU0YoCEk pic.twitter.com/GUBhjKpLK1 — NacióDigital (@naciodigital) May 11, 2022

🔴 En directe | La portaveu de @batec_cat, Antònia Maria Dols (@antoniamdols) reivindica l'èxit de la convocatòria arreu de Catalunya: «Arreu del país s'han obert les portes»https://t.co/WlCU0YGe2U pic.twitter.com/FNQhRSiKO2 — NacióDigital (@naciodigital) May 11, 2022

Una trentena de persones reclama la devolució del bitllet perquè el tren ha arribat tard de l'Hospitalet. Els usuaris, que no estaven al cas de la vaga de pagament, critiquen que la situació és recurrent. Informa @cfitverd des de Vic #Osona #rod3 https://t.co/skPeDhfF88 pic.twitter.com/41FquhP5at — Osona.com (@osona) May 11, 2022

ha bloquejat les portes de diverses estacions de Renfe de tot el país en la convocatòria de vaga de pagaments a les estacions de la xarxa ferroviària. Han precintat torns a les estacions dei finalment, en l'acció principal, a Barcelona, a l'estació de. Des de l'organització han considerat "un èxit" la mobilització i la vaga de pagaments, i han assegurat que ha tingut un "bon seguiment arreu del país". Des de Renfe han confirmat que s'han bloquejat diversos torns, però que "el seguiment és mínim".Renfe ha retirat quepertinent i que es promouran per a tots aquells que s'hagin saltat el torn de manera voluntaria. A més, ha indicat que elsal centre de control de seguretat de Renfe a Clot-Aragó, que determinarà les accions a fer en tot moment.La companyia ha recordat que l'òrgan sancionador i recaptador en les denúncies és la Generalitat i ha assegurat estar a l'espera de les indicacions que els puguin donar des del Departament de Territori, com a titular del servei, i l'ATM, com a responsable tarifari. La vaga de pagaments també ha sorprès la majoria d'usuaris que han arribat a l'estació de Sabadell Centre aquest dimecres al matí. Una barreja d'estupefacció i desconfiança entre els passatgers per si aquesta entrada lliure acabaria amb una sanció al final del trajecte.Batec vol visibilitzar el malestar de bona part de la societat que utilitza Renfe diàriament. Les dades són clares:de les inversions d'Adif i Renfe a Catalunya, tant amb governs del PP com del PSOE.

