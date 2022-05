Sánchez defensa al Congrés que el seu govern fa complir la Constitució a Catalunya

Robles s'enganxa amb Rufián

Davant de les crítiques, passar a l'atac. És el que ha fet aquest dimecres el president espanyol,, en la, l'endemà de la destitució de la directora del CNI, Paz Esteban , pels casos d'espionatge a membres de l'executiu i pel. Ahir, el govern espanyol va designar Esperanza Casteleiro com a nova cap dels serveis secrets en un intent de tancar la crisi i recomposar la relació amb els seus socis d'investidura . Al Congrés, a les preguntes de l', Sánchez ha admès que hi ha hagut unaen la seguretat de les comunicacions del govern d'Espanya, però "hem complert amb la llei i hem posat en coneixement de la justícia aquests fets delictius i actuar amb absoluta transparència". Sánchez ha proclamat que amb el seu govern "ni els fons públics ni els cossos de seguretat de l'Estat ni els serveis d'intel·ligència s'usaran per tapar fets delictius ni per".Sánchez ha respost així a la portaveu del PP,, qui s'havia referit al "deteriorament" de les institucions de l'Estat. Sánchez ha respost recordant la situació que hi havia quan va arribar a la Moncloa, "amb una declaració unilateral d'independència i quan s'havien creat estructures policials paral·leles i els mangants estaven en el govern". Ha proclamat que ara "las'aplica en tot el territori", tot lamentant que no hi hagi una dreta europeista i moderna, sinó "la desgràcia de dreta que pateix la democràcia espanyola".Gamarra, en to molt dur i una l'hemicicle, on la sessió s'ha produït enmig de constants interruopcions, ha afirmat que Puigdemont, Esquerra i Bildu el prefereixen a ell enfrontperquè "respon a les seves expectatives" i és. L'ha acusat de deixar enrere una "greu crisi institucional". En clau molt electoralista, la també secretària general del PP ha afirmat que "estem preparats per governar".Per Ciutadans,ha acusat Sánchez de "esquitxar la imatge dels serveis públics", qualificant d'el cessament de la directora del CNI. "Vostè no creu en Espanya. Creu només en vostè mateix", ha afirmat, per recordar que ell, sent advocat de l'Estat i actuant contra l'independentisme, va patir la manca d'escrúpols del líder del PSOE. Sánchez s'ha defensat afirmant que el que no podia fer és no actuar amb transparència i fent complir la llei si s'havien descobert casos d'espionatge en les comunicacions de l'executiu.La ministra de Defensa,, ha afirmat en la sessió de control al Congrés que se sentdel CNI. Ho ha dit en resposta al portaveu d'ERC,. Robles ha assenyalat que la feina que fan els membres del CNI fan que "vostè i jo puguem tenir unes llibertats que en un altre cas no tindríem".Gabriel Rufián li ha respost que "si les nostres llibertats depenen del CNI, mal anirem". Rufián ha dit que reconeix que Robles és patriota i estima Espanya, però que el patriotisme de Robles ési que "estima malament" el seu país. "Ocultar el que passa no fa més patriota", ha dit, tot recordant el passat de Robles com a magistrada que, un temps en què no creia que fos menys patriota. Rufián ha afirmat que demanen explicacions a la ministra "no com a independentistes sinó com a demòcrates". Robles li ha preguntat si quan va assitir a la, va poder comprovar la documentació judicial sobre l'espionatge als dirigents independentistes. Si ho va fer, hagués vist que era. Robles ha dit que creia que el diputat republicà estava "fent mèrits, no sé davant de qui".També la ministra de Defensa ha rebut atacs de la dreta., del PP, ha atacat Robles per la destitució de Paz Esteban, i la ministra ha respost dient que a ella ningú li pot donar lliçons de defensar Espanya i els membres de les forces de defensa i els serveis d'intel·ligència., ha dit el diputat conservador. el que no es mereixe Espanya és una oposició com el PP: ", faci'n el favor de respectar Espanya, que no és seva", ha dit.Robles ha assegurat que Espanya acollirà la properaperquè "és un país seriós i fiable" i ha reclamat al PP que no li pot donar "ni una sola lliçó en la defensa dels serveis d'intel·ligència i dels seus funcionaris".La política espanyola viu la ressaca de la destitució dimarts de la directora del CNI, Paz Esteban. El govern espanyol creu que el cessament, sumat a l'exercici dede la comissió de secrets oficials pot ajudar a recuperar la sintonia amb ERC. Fonts de l'executiu justifiquen el to i la manca de concreció de Robles en la seva compareixença després del consell de ministres, pel fet que gestionar la crisi "no està essent fàcil".La Moncloa aspira a recuperar la confiança amb laque Sánchez mantindrà amb el president de la Generalitat,, previsiblement a Barcelona. De moment la cita no està agendada i l'entorn del president espanyol sosté que els dos equips treballen per trobar una data. No està clar si serà abans o després dels dies 25 o 26 de maig, en què Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats per abordar la qüestió de

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor