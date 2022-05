Els Mossos busquen un home de 74 anys desaparegut a Tarragona

En Manuel Antonio va desaparèixer el dia 9 de maig a Tarragona. Ajuda'ns a trobar-lo



Manuel Antonio desapareció el dia 9 de mayo en Tarragona. Ayúdanos a encontrarlo pic.twitter.com/HhyM7wAWuJ — Mossos (@mossos) May 10, 2022

Elsbusquen des d'ahir un home aque hauria resultat desaparegut des del passat 9 de maig. Segons informa el cos policial, es tracta d'un home deal que buscaran també durant aquest dimecres per diferents punts de la ciutat de Tarragona.L', així com lai la unitat de Seguretat Ciutadana dels Mossos d'Esquadra, van estar treballant ahir en la recerca d'aquest home, mentre que durant la passada nit també s'han fet accions engegades per part de lava desaparèixer ara fa dos dies. La roba amb la que anava era un xandall de color negre i calçat esportiu del mateix color. Donat que, el dispositiu policial l'ha estat buscant fins ara per les immediacions, com ara en espais poc concorreguts com és el cas del polígon Francolí, o espais naturals on és fàcil desorientar-se, com ara els boscos de l'entorn del Pont del Diable. A més, l'home pateix una malaltia per a la qual

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor