El Barça acumula el 55% de les pèrdues dels clubs de LaLiga

A la temporada passada 2020-21, elva presentar unes pèrdues de 490 milions d’euros, segons l’informe econòmic que ha fet públicaquest dimarts. Això representa un 55% del total del balanç negatiu dels clubs de primera divisió.LaLiga ha presentat unes pèrdues de 892 milions d’euros durant la passada temporada, amb gairebé 4.000 milions d’euros menys d’ingressos. Les causes d’aquesta davallada les hem de buscar en la, que va obligar a tancar els estadis als aficionats, i la reducció perde futbolistes.La patronal del futbol espera que leses redueixen a l’actual temporada. Les previsions apunten que podrien situar-se en 297 milions d’euros, la qual cosa suposaria una baixada del 66%.Les previsions a llarg termini són més optimistes. Si no hi ha cap condicionant extern inesperat, LaLiga espera tenira la temporada 2022-23.[plantilavirals]

