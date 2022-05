Una dona divorciada d'un maltractador anirà a presó per evitar que vegi la seva filla

Una dona de Sevilla,pugui veure la seva filla. Condemnada el 2020 a 9 mesos per desobediència greu amb agravant de reincidència, ha denunciat que tant ella com la seva filla -que ja té 22 anys- "veuen una injustícia que hagi d'entrar a presó ella i no un condemnat per violència masclista a 21 mesos".Segons explica l'agència EFE, Salmerón ha tornat a demanar l'indult al govern espanyol -confirmat per-, però aquest no la pot indultar un altre cop -ho ha fet fins a tres vegades- per imperatiu legal. Per tant, ella pot acabar a presó per 9 mesos de condemna per desobediència. El seu marit, condemnat per violència masclista després d'un procés judicial iniciat el 2002 amb el divorci, no.El xoc legal prové de. Actualment, prohibeix les visites als fills per part de maltractadors, sigui mare o pare, però aquesta normativa no estava vigent quan el matrimoni de Salmerón va iniciar procediments legals. Una persona sense cap antecedent i condemnada a menys de dos anys de presó no sol entrar-hi, per norma general, encara que pot ser rebutjada per un jutge. En el cas de la dona, que sí que ha reincidit en desobediència,L'home, condemnat en ferm, no ha reincidit.Segons relata EFE, l'home la va anar denunciant al llarg dels anys per privar-lo de veure a la seva filla i va obtenir fins a cinc sentències favorables. La ministra Llop critica fins a on ha arribat la situació amb Salmerón.ha assegurat. La dona no seria condemnada avui dia amb la modificació del Codi Civil en el seu article 94, que permet suspendre les visites als progenitors maltractadors. La filla de la dona, que estudia a l'estranger, hauria de deixar els estudis perquè és la mare qui financiava la seva estada fora de l'estat espanyol.Ella mateixa, des dels 6 anys, va decidir que no volia veure més al seu pare, cosa que va poder fer a partir dels 13 gràcies al suport de la seva mare., va assegurar ahir en declaracions a Onda Cero. La legalitat vigent, però, dona l'esquena a Salmerón i els marges d'actuació cada vegada són més estrets.

