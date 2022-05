que ha tingut lloc en un habitatge del número 61 de l'avinguda Josep Tarradellas, al districte de-Montjuïc de Barcelona. Segons ha informat l'Ajuntament de la capital catalana, els Bombers de Barcelona han rebut avís del foc cap a un quart de vuit del vespre.El cos d'emergències ha desplaçat cinc dotacions a l'indret. Els efectius dels Bombers de Barcelona han estat treballant enDurant la seva intervencióTambé han pogut comprovar que l'habitatge no pateix danys estructurals.A banda dels bombers, també han treballat al succés efectius de la Guàrdia Urbana de Barcelona i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM). Els Mossos d'Esquadra, per la seva banda, han obert una investigació per determinar les causes del sinistre.

