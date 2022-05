Dispositiu policial al Camp Nou per prevenir violència de grups radicals

Agents dels Mossos d'Esquadra estan realitzant un dispositiu de seguretat ciutadana al voltant del Camp Nou aquest dimarts al vespre. Es tracta d'un operatiu per evitar i prevenir actes violents per part de grups ultres del Futbol Club Barcelona, segons indica un comunicat de la policia catalana.L'acció s'ha dut a terme després que en els últims partits del Barça al Camp Nou s'hagi detectat un augment d'accions violentes protagonitzades per part d'aquests grups radicals contra seguidors d'altres aficionats, així com contra la policia.Alguns antecedents recents són, sobretot, el partit del passat 10 de març, quan el Barça es va enfrontar al Galatasaray. En aquell partit de l'Europa League es van produir agressions indiscriminades amb armes prohibides i objectes contundents contra seguidors de l'equip visitant als accessos de l'estadi.També durant el partit contra l'Eintrach de Frankfurt es van tornar a produir agressions a la rodalia del Camp Nou. Aquests fets van derivar en l'obertura d'una investigació policial per determinar els autors dels atacs i, per ara, ja s'han detingut dues persones, indiquen els Mossos.

