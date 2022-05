«Frànkfurt», «macdonalització», «autonomisme»...: consulta les noves paraules del català

Abans, quan et menjaves un entrepà fet amb salsitxa de Frankfurt, et cruspies un hot dog. D'ara endavant et menjaràs un. El, el centre de terminologia de Catalunya ha incorporat aquest concepte en la seva actualització publicada aquest dimecres i, per tant, no caldrà utilitzar l'anglicisme.Entre el centenar de noves paraules incorporades al català es troben la(la mesura adoptada per l'autoritat competent per eliminar del mercat un producte que pot comportar un risc alimentari), l'(ús autoritzat d'una vacuna encara no aprovada) o l'(estat de dependència psicològica de determinades pràctiques o hàbits socials).La cadena de supermercats McDonald's i el seu mètode de treball també troben un lloc al Termcat. Des d'avui ja es pot practicar la. És a dir, el sistema d'organització del treball en el sector dels serveis que pretén reduir el cost per unitat de producte, introduir l'economia del temps, facilitar la comptabilitat i el control del treball i accelerar el procés de circulació en el procés de producció.El motja el coneixíem. I li donàvem el següent significat: "doctrina que defensa els principis autonòmics". Ara, el Termcat, li amplia els significats i fa referència a un moviment lingüístic que defensa la consideració del gallec com a llengua independent del portuguès.

