L'Assemblea per l'Escola Bilingüe adverteix els centres de les «conseqüències» d'incomplir el 25% de castellà

L'(AEB) enviarà aquesta setmana una carta a tots els centres educatius del país per pressionar per al compliment de la sentència dela les aules. L'endemà que el(TSJC) ordenés alexecutar la resolució, l'entitat espanyolista ha explicar el seu proper moviment.La carta que enviarà a les direccions informarà del contingut de la sentència, de la "responsabilitat" que els equips directius tenen per garantir-ne el compliment i també de les "" l'ordre la resolució dels jutges.L'entitat ha exigit al conseller d'Educació del Govern,, que deixi de confondre mestres i directors, i ha afirmat que la sentència que obliga a impartir un 25% de castellà a l'escola catalana "s’ha de complir". La directora de l'organització,, ha aprofitat per carregar durament contra els sindicats i les AMPES que defensen la immersió lingüística: "".El conseller d'Educació va anunciar unper mirar de guanyar temps mentre s'accelera el decret que pretén potenciar el català a les aules i llaacordada entrei encallada al Parlament pels dubtes dels de Carles Puigdemont, i entre crides a aconseguir consensos amplis en un àmbit sensible com el del català a l'escola.

