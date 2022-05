S'haurà de pagar per utilitzar Bizum?

Si escribes Bizum tres veces, y se lo envías a todos los contactos de tu agenda, quedas exento hasta de los Bizum que debes. https://t.co/2gPTUvuAlF — Bizum (@Bizum_ES) May 10, 2022

Els grups d'amics, els companys de feina i fins i tot per pagar en alguns comerços. El sistema de pagament instantani Bizum s'ha convertit gairebé en un indispensable. Recentment, una piulada assegurava que Bizum passaria a ser un servei de pagament a partir del 16 de maig, segons hauria assegurat el "CEO de Bizum".El tuit animava a crear una cadena de missatges per evitar la suposada quota de 10 dòlars. La mateixa empresa, però, ha desmentit aquesta notícia falsa després que s'hagi convertit en trending topic a Twitter.Fonts de Bizum han assegurat que és "totalment incert" que el servei passi a ser de pagament. "El CEO no ha fet cap declaració on es realitzi aquesta afirmació. Desconeixem la font d'aquesta informació i Bizum la desmenteix categòricament", han assegurat.De fet, a través de Twitter la companyia ha fet broma amb la cadena mencionada anteriorment i, citant el tuit original, han escrit aquest missatge: "Si escrius Bizum tres vegades, i ho envies a tots els contactes de la teva agenda, quedes exempt fins i tot dels Bizum que deus".

