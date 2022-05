La Moncloa creu que la destitució de la directora del CNI ajudarà a recuperar la sintonia amb ERC

ERC ho veu "insuficient"

Junts creu que la destitució és "un gest de cara a la galeria"

Bolaños demana "no prejutjar" els fets

El govern espanyol creu que la destitució de la directora del CNI, Paz Esteban, sumada a l'exercici de "transparència" de la comissió de secrets oficials pot ajudar a recuperar la sintonia amb ERC al Congrés. Fonts de l'executiu espanyol justifiquen el to i la manca de concreció de la ministra de Defensa, Margarita Robles, en la seva compareixença a la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, pel fet que gestionar la crisi "no està essent fàcil" i perquè els motius de la destitució són tan obvis que "no cal verbalitzar-los".Avui, segons aquestes fonts, l'executiu "està tranquil" tant per les actuacions impulsades com per l'estabilitat al Congrés. Les relacions amb els republicans, sostenen, estan "en procés d'encarrilament".La Moncloa aspira a reblar aquest procés de recuperació de la confiança a través de la reunió que el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, mantindrà amb el president de la Generalitat, Pere Aragonès, previsiblement a Barcelona. De moment la cita no està agendada i l'entorn del president espanyol sosté que els dos equips treballen per trobar una data. No està clar si serà abans o després dels dies 25 o 26 de maig, en què Sánchez compareixerà al Congrés dels Diputats per abordar la qüestió del Pegasus.De moment, però, l'executiu espanyol ha topat aquest dimarts amb els retrets de la senadora d'ERC, Mirella Cortès, que ha aprofitat la sessió de control a la cambra alta per recordar a la portaveu del govern espanyol, Isabel Rodríguez, que la destitució de la directora del CNI "és del tot insuficient" i és "imprescindible desclassificar tots els documents i posar llum i taquígrafs a tota l'operació d'espionatge". "Qui ens garanteix que no se'ns espia?", ha preguntat.Segons Cortès el cas Pegasus fa que ERC es refermi "encara més en la consecució de la república catalana". "Queda clar que vostès no suporten la dissidència política, i per això ens han d'espiar i posen Espanya més a prop de Polònia, Hongria o Turquia" que dels socis europeus. "Per molt que el govern intenti maquillar les gravíssimes informacions sobre espionatges massius i sistemàtics a adversaris polítics", ha dit, "Europa i les seves institucions no toleren aquestes pràctiques", i "un cop més la imatge de l'Estat espanyol queda qüestionada per la guerra bruta de l'Estat contra l'independentisme".Pocs minuts abans el portaveu de Junts al Congrés, Josep Lluís Cleries, també ha preguntat al ministre de la Presidència, Félix Bolaños, per recordar-li que calen "responsabilitats al més alt nivell", perquè s'han "violat drets fonamentals". En una democràcia plena, ha dit, "ja se sabria qui ha espiat, qui ho ha ordenat i quin cost ha tingut"."Li exigim fets i no gestos de cara a la galeria com el d'avui", ha sentenciat Cleries, que ha ironitzat sobre les diverses explicacions que ha anat donant el govern espanyol. "Fa poques setmanes no sabien res del Pegasus, i ara sabem que el govern espanyol ens ha espiat, que el CNI tenia Pegasus, i la Moncloa segueix amb el seu mantra que no sabia res", ha dit.En la seva resposta, el ministre Bolaños ha insistit que el govern espanyol ha abordat el cas "amb la consciència tranquil·la i buscant transparència i veritat". Ha demanat que no es "prejutgin" els fets, i ha recordat que el seu govern ha encarregat un exercici de control intern, una compareixença de la directora del CNI, i ha expressat la seva predisposició a col·laborar amb la justícia i amb el Defensor del Poble. "Això es diu política útil que pretén esclarir els fets, buscar la veritat, restablir la confiança i demostrar que les nostres institucions actuen amb totes les garanties i d'acord amb la llei".En aquest marc, Bolaños ha acusat Junts de tenir interès "que tot sigui tensió, dubtes i sospites", però "a Espanya les institucions funcionen bé, amb tots els drets i garanties i defensant els drets fonamentals de tots els ciutadans pensin com pensin". Bolaños ha demanat a Cleries "respecte a la democràcia espanyola, a les institucions democràtiques i al govern d'Espanya" que al seu entendre "està treballant per esclarir els fets i garantir que totes les institucions actuen d'acord amb la llei com es va demostrar a la comissió de secrets oficials".Segons Bolaños a Junts no se'l veu còmode "en la resolució de problemes" i està a la "contra de tot" i amb nostàlgia de la confrontació", però el govern espanyol treballa "en el diàleg perquè a Catalunya la tensió insuportable del 2017 no es torni a repetir mai". "Si vostès es queden com un actor intranscendent, problema seu", perquè el govern treballa "en el diàleg i el retrobament".Més enllà de les formacions independentistes, el govern espanyol també rep dures crítiques des de les formacions de la dreta pel cessament de la directora del CNI. El senador de Cs Miguel Sánchez López ha acusat el govern espanyol d'haver cedit el cap de Paz Esteban a petició dels independentistes. "Vostè ha estat especialment actiu a l'hora d'embrutar el nom del CNI", ha dit alhora que li ha demanat que es disculpi amb els treballadors dels serveis secrets.

