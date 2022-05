Canvi radical al món del futbol: així serà la nova Champions

El Comitè Executiu de laha aprovat aquest dimarts a Viena el nou format de laa partir de la temporada 2024-2025, amb un augment de 32 a 36 equips, una única fase de grups amb un mínim dei l'eliminació de l'accés per coeficient.Segons ha indicat l'organisme, l'augment de quatre equips provocarà "el canvi més gran" de la competició per "" que jugaran els 36 participants, els quals tindran "garantit" un mínim de vuit partits contra vuit rivals diferents, quatre a casa i quatre fora, en lloc dels sis anteriors contra tres rivals.D'aquesta manera,per a la fase d'eliminatòries -uns vuitens de final-, mentre que els que quedina doble partit per assegurar-se la passada als vuitens de final de la competició. Aquests canvis de format s'aplicaran també a l'Europa League (vuit partits a la fase de lliga) i a la Conference League (sis partits), amb les dues competicions també amb un total de 36 equips.L'altra modificació principal és el canvi de criteris per a l'assignació de dues de les quatre places addicionals per jugar la Lliga de Campions,"Això confirma el fort compromís de la UEFA amb el principi de les competicions obertes i el mèrit esportiu, alhora que reconeix la necessitat de protegir les lligues nacionals", explica l'organisme continental.D'aquesta manera, de les quatre places addicionals, una serà per al club classificat en. Una altra serà per a unampliant de quatre a cinc el nombre de clubs que es classifiquen a través de l'anomenada Ruta dels campions. I les dues darreres places seran per a lesdels seus clubs en la temporada anterior.És a dir, si per exemple Barça, Madrid, Atlètic i Sevilla fan una bona Champions, el cinquè classificat de la Lliga aniria a la Champions. En aquest sentit, la UEFA ha indicat que al final de la temporada actual les dues federacions que tindrien aquest privilegi, basant-se en el rendiment col·lectiu dels seus clubs, serien Anglaterra i els Països Baixos.

