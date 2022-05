Les pluges de primavera retarden la inundació de camps d'arròs al delta de l'Ebre

Leshan retardat dues setmanes l'obertura delsalper inundar els. La humitat als camps dificulta els treballs previs com l'anivellació, llaurar o adobar. Tot i això, es preveu que si fa calor a l'estiu, la campanya s'accelerarà i se segarà a la tardor.S'inundaran més de, pas previ a latot i que cada vegada s'estén més la pràctica de sembrar-lo amb els terrenys secs i inundar més tard. Es fa contra la plaga deli contra les males herbes. Les comunitats de regants també estan invertint per reduir la, amb automatitzacions i instal·lacions dea les bombes.La Comunitat de Regants de lava obrir la comporta deldivendres passat i la Comunitat de Regants de l'ho farà aquest dimecres, amb l'obertura de les comportes a l'. Mentre que a l'hemidelta dret es programa la soltada d'aigua segons les necessitats de les–i que s'allargarà encara fins dissabte-, a l'esquerra, enguany, també pel retard en què arriba la soltada, es farà a tot l'hemidelta alhora. "Normalment, gairebé cada any, es fa en diferents parts i en dues tongades, perquè hi hagi més disponibilitat d'aigua", ha apuntat, coordinadora del departament tècnic dels Regants de l'Esquerra.S'inundaran més dei més dei, en poc menys d'una setmana, el Delta es transformarà en l'idíl·lic espill gegantí que semblen els camps inundats.

