Experts en ciberseguretat asseguren que NSO sap qui són les víctimes d'espionatge amb Pegasus

Experts en ciberseguretat diuen queha de saber quines persones han estat víctimes d'espionatge amb Pegasus, ja que part del procés s'ha de fer juntament amb el fabricant. En una compareixença al comitè deque investiga, l'expertha assegurat que és l'empresa la que controla les infeccions dels dispositius. "La verificació que el telèfon està disponible es fa amb el coneixement d'NSO.ha apuntat Haertlé. D'altra banda, l'investigador de Citizen Labha dit que és "difícil" saber qui hi ha darrere d'una infecció perquè es poden utilitzar intermediaris.Segons Marczak,d'un espionatge amb Pegasus és "tot un repte". "Es poden utilitzar servidors intermediaris per encobrir l'origen i el destí dels atacs, així com per ocultar on s'han enviat les dades", ha subratllat l'expert de Citizen Lab. Amb tot, Marczak ha dit que una manera d'investigar si un govern està darrere dels atacs ésaquest espionatge.En la seva intervenció, Haertlé ha explicat que es poden afegir fitxers als dispositius infectats amb Pegasus, així com fer accions a través d'aquell mòbil sense que el propietari en sigui conscient., ha dit l'expert, que ha subratllat que el sistema d'Iphone és més fàcil d'infectar que el d'Android perquè són més similars entre ells.Finalment, l'expertaha avisat que el mercat del ciberespionartgei que aquestes empreses aprofiten les "bretxes de seguretat". "És un negoci molt lucratiu", ha destacat, tot subratllant que aquest mercat ha crescut molt especialment en l'última dècada.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor