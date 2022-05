Aitana s'atreveix amb les pel·lícules i en protagonitzarà una per a Netflix

Estamos así💘💘💘 porque el rodaje de la primera peli de Aitana ya ha comenzado en Madrid. Contará la historia de una joven pianista y su antipático vecino (Fernando Guallar), que necesita silencio absoluto para trabajar. pic.twitter.com/Kep8w7RB4v — Netflix España (@NetflixES) May 9, 2022

Aitana cuando Ana Guerra y su vecino sirio se presenten en el rodaje a reclamar derechos de propiedad https://t.co/SNRi34AOlu pic.twitter.com/zeedlah3S0 — Hansen. (@cometelasopa) May 9, 2022

. Es tracta d'un remake de la comèdia romàntica francesa "Tras la pared", que es va estrenar l'any 2015 i va ser protagonitzada per Mélanie Bernier i Clovis Cornillac.Laa una jove pianista que es prepara per a una audició mentre que el seu veí (Fernando Guallar) és un inventor de jocs que només pot concentrar-se en silenci. El problema és que només els separa una paret molt fina. Aconseguiran aprendre a conviure?Tenint en compte aquesta trama, no és d'estranyar que molts l'hagin relacionada amb. I és que mesos enrere l'exconcursant d'Operación Triunfo va tenir problemes, precisament, amb un veí per fer "massa soroll" mentre assajava.Aquest no és l'únic projecte audiovisual on podrem veure a la cantant, ja que fa uns mesos anunciava que protagonitzariaEn aquest cas, Aitana interpretarà a Candela, una noia que treballa en una empresa de logística mentre persegueix el seu somni de convertir-se en cantant.La seva vida canvia quan un executiu d'una discogràfica multinacional la sent cantar en un bar.Aquella mateixa nit, Candela es retroba amb Diego (Miguel Bernardeau), un antic company d'institut que lluita per se boxejador professional. Es tracta d'una història de superació, decepció, il·lusió, valentia i empoderament.

