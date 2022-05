Sergi Pàmies publica una reedició «vintage» de «La gran novel·la sobre Barcelona»

L’escriptorha presentat aquest dimarts la reedició del llibre de contes(Quaderns Crema), que incorpora un pròleg dei un epíleg del propi autor. En roda de premsa, Pàmies ha assegurat que la reimpressió no suposa una “retrospectiva de la trajectòria” sinó que es tracta d’un “experiment” que esdevé una mena de festa sorpresa i que està a l’expectativa de veure “què passa”. Coincidint amb el, Pàmies ha reflexionat sobre els canvis socials que s'han viscut. “Ara no es podria perdre un manuscrit en un taxi perquè el tindries al núvol”, ha argumentat. Ha reflexionat que anys enrere editorialment “es podia parlar de tot” i que ara “s’ha mecanitzat massa”.Pàmies ha recordat que ladel llibre és un conte que explica“que dona voltes per Barcelona”. Això sí, ha recordat que l’acció se situa en una època anterior als telèfons mòbils i les xarxes socials i que, per tant, té un “punt vintage”. “És una narració analògica”, ha subratllat.Segons ha explicat l’editorial, La gran novel·la sobre Barcelona presentaque componen una “intensa experiència narrativa” amb una visió “profunda i perspicaç” de diverses passions humanes. “L’amor, els vicis, la fatalitat o la perplexitat de viure en un món feliçment caòtic són qüestions que permeten al lector fruir d’”, han subratllat.Pàmies ha apuntat que algun dels contes, com un sobre la música clàssica que va publicar en aquest volum, ara l'escriuria “diferent”. En concret, ha explicat que en aquest explica el cas d’un home que decideix convertir-se en homosexual. “Potser ara aquesta frase no la podria dir”, ha reflexionat. “Ja hi va haver algun malentès en el moment. Situar l’homosexualitat com una opció de llibertat d’oci va ofendre. Penso que no em vaig explicar bé”, ha recordat.Respectei la que ell viu en l’actualitat, ha comparat que ara hi ha una gran oferta cultural. “La Barcelona d’ara deu ser brutal per algú de 30 anys”, ha assegurat. Ha celebrat que actualment hi hagi “cites molts potents” encara que hi hagi persones boomers que assegurin que no es pot sortir. Ha recordat que l’època en què va escriure els contes era un moment de “confluència” d’anys en què no hi havia cap desastre col·lectiu, un moment econòmic amb classe mitjana que progressava i bona creativitat.Sobre el seu proper treball, Pàmies ha explicat que s’ho està prenent amb calma i que quan “surti” farà la propera novel·la. Això sí, ha indicat que continua escrivint molts contes i que els seus fills i el tarannà de. En aquests contes hi apareix “alguna mascareta” però no tracten sobre la pandèmia. Segons ha apuntat, preveu publicar-los el 2023 o el 2024.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor