L'Olympique de Lió va acomiadar un jugador per tirar-se pets al vestidor

era un dels jugadors més veterans de l', un dels equips més grans de França. El brasiler portava cinc anys a l'equip i era un dels seus referents en defensa, però no va ser suficient per salvar el seu contracte.Els francesos van començar la temporada de la pitjor manera possible. Despenjats a la lliga, on han estat, els jugadors van mostrar una passivitat que va crispar l'ambient amb l'afició i el cos tècnic.Un dels detalls més grotescos, segons apunta el diari L'Équipe, es va viure en la visita al camp de l'Angers. L'equip entrenat perva perdre estrepitosament (3-0) i Marcelo, que s'havia marcat un gol en pròpia porta, va aparèixer al vestidor. Juninho Pernambucano, director esportiu del club, se'n va afartar i el va apartar de l'equip per "comportament inapropiat".

