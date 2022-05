Una foca expulsa el client d'un hotel de l'hamaca on s'estira per prendre el sol

. Aquesta va ser la reacció dels usuaris de la terrassa en un, a l'Equador, quan unava entrar-hi directament des del mar. L'animal va tirar-se a la, on va bussejar fins a quedar-se davant d'un home que estava assegut en una hamaca.La foca, de sobte, va sortir ràpidament de l'aigua i es va apropar fins al client. Aquest va acabar a terra, ja queon es va estirar i s'hi va quedarUna altra clienta que estava mirant des del balcó de la seva habitació ho va gravar tot amb el mòbil. Els'ha fet viral a, on ha rebut molts comentaris com "hi ha una segona part?" o "El seu nom és, el personal de l'hotel va dir que és una clienta especial i hi va sovint".

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor