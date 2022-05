El TSJC es disculpa per les faltes en la resolució del 25% de castellà: «Un molt desafortunat error humà»

El president de la sala contenciosa-administrativa del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC),ha demanat aquest dimarts "sinceres disculpes" per les nombroses errades ortogràfiques i gramaticals en català en la interlocutòria que obliga la Generalitat a executar la sentència del 25% d'hores en castellà a les escoles.En onze pàgines d'escrit hi havia desenes d'errades. En una piulada, el TSJC ha explicat que Aguayo, que va presidir la secció que va fer l'escrit i el va signar, al·lega que les equivocacions van ser "conseqüència d'unen l'intercanvi d'esborranys de treball".Des de "mides" -en lloc de "mesures"- fins a "dos llengües" -en lloc de "dues llengües"-, passant per "tot recordat que" -en lloc de "tot recordant que"., de, elque va enviar el, escrit en català, era unEl comunicat incloïa també, com ara el duplicat de la preposició "de" enmig d'una de les frases. "Invoca així mateix el reconeixement de de la legitimació per part d'aquesta mateixa sala", escriuen des del TSJC. I, encara més enllà: hi ha, com ara "centres en los que reben diàriament...".El text de 15 pàginesalque "dicti les instruccions" i "estableixi les" per tal que, en el termini màxim de quinze dies, els alumnes "rebin de manera efectiva i immediatal'ensenyament mitjançant laen els percentatges que es determinin, que no podran ser inferiors al 25% en un i altre cas".

