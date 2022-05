Per què hi ha una fira de Nadal al centre de Barcelona en plena primavera?

Maig i a Barcelona estan muntant una fira de Nadal. No passa res, però no ho acabo de pillar😅🤓 pic.twitter.com/AeEpp3eY9E — juɐnma |cafè•avalot| |☕•🔥| (@JuanmaRoAr) May 9, 2022

Nadal ha tornat als carrers de Barcelona. pic.twitter.com/WFHfe4NdZz — Daniel Gámez i Fort (@danigamez) May 10, 2022

No és cap broma i no, no hi ha cap problema amb el calendari. Tothom que passegi pel centre de la capital catalana, per, es trobarà amb arbres nadalencs, paradetes amb figures de pessebre i decoració digna de les festivitats del desembre. Encara que sembli increïble, l'estampa que hi ha ara mateix al centre de Barcelona és per culpa d'un rodatge de Netflix.Segons ha explicat, la producció d'un nou títol de la plataforma reina de contingut en streaming està gravant contingut a la capital, encara que no se sap si serà una pel·lícula o una sèrie. El rodatge, envoltat de secretisme, està organitzat perproductora que resideix a la capital catalana. Té diverses produccions per a Netflix (diverses rodades a Barcelona, com), a més d'altres films espanyols como la minisèrie, amb Luis Tosar.Diversos curiosos han enregistrat imatges de la fictícia fira de Nadal al centre de la ciutat a través de les xarxes socials.

