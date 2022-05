Borràs i Turull defineixen el pacte a Junts com l'entesa entre «pares i fills de l'1-O»

han presentat aquest dimarts al migdia públicament l'acord que els convertirà en presidenta i secretari general de Junts a partir del congrés del mes de juny. Tots dos han assenyalat que es tracta d'una entesa entre "pares i fills" de l'1-O, una frase que relliga els qui van protagonitzar el referèndum -com Turull des de la conselleria de la- i els qui van entrar en política de partits just després, com és el cas de Borràs. L'acord inclou una entesa perquè la presidència del partit sigui més executiva, segons han detallat tots dos. "Ens hem centrat en la brúixola, no en la calculadora", ha assenyalat l'expres polític en el transcurs de la roda de premsa.Els dirigents escollits per les quatre vicepresidències són. Els dos primers, afins a la presidenta del Parlament, s'incorporen en aquesta responsabilitats, mentre que els altres dos repeteixen. El secretari d'organització serà David Torrents, regidor a Badalona i proper a Borràs. A finances, repetirà Teresa Pallarès. Pel que fa a l'executiva, aquesta és la: Jaume Alonso-Cuevillas, Damià Calvet, Joan Canadell, Cristina Casol, Montserrat Caupena, Violant Cervera, Jordi Fàbrega, Glòria Freixa, Gemma Geis, Montserrat Girbau, Jaume Giró, Marta Madrenas, Toni Morral, Míriam Nogueras, David Saldoni, Mònica Sales, Miquel Sàmper, Aleix Sarri, Ester Vallès i Salvador Vergés. Els noms són un equilibri entre les famílies de la formació. No repeteix Albert Batet, president del grup parlamentari de Junts i signant d'un manifest de càrrecs que defensava que la presidenta del Parlament fos presidenta i Turull, secretari general.Borràs ha definit l'entesa com un, perquè el congrés és una "oportunitat" per a Junts. "Serà un moment transcendental per consolidar el projecte, que està al servei del país", ha apuntat la presidenta del Parlament. "Amb aquest acord hi guanya Junts, perquè dona la imatge del partit que som i del que volem ser. Sumar, en aquest cas, multiplica. Això és positiu,", ha apuntat Borràs. "Sempre he estat ferma defensora de la unitat com a instrument per poder avançar, i aquí i avui estem posant de manifest que volem anar junts per avançar. Els objectius són clars i compartits", ha destacat la presidenta del Parlament."La candidatura fa goig", ha assenyalat Turull, que ha apuntat que el primer acord al qual havia d'arribar era. Des que va sortir de la presó, el seu entorn assegurava sempre que descartava optar a qualsevol càrrec de primera fila, però les circumstàncies han canviat. "Em fa molta il·lusió fer equip amb la presidenta Borràs, perquè la confortablitat mai ha de ser una opció. Junts està ple de persones amb les quals val la pena treballar, i", ha indicat l'exconseller de la Presidència. Per aconseguir aquest objectiu, ha asseverat Turull, persones de "sensibilitats diferents" s'han posat d'acord per la candidatura. "Ens trobem els pares de l'1-O i els fills de l'1-O", ha resumit l'expres polític.Amb aquesta entesa es tanca una setmana d'incertesa al voltant del futur de Junts. Dimarts passat, Puigdemont va anunciar que deixava la presidència del partit en una carta a la militància. La seva renúncia se sumava a la que va fer pública Sànchez en l'últim consell nacional , durant el qual va aprofitar pera totes les famílies del partit per evitar un congrés de confrontació. El fet que hi hagués dues vacants obria la porta a un lideratge compartit entre Borràs i Turull, però l'acord no ha estat immediat, sinó que s'ha estat negociant fins a última hora, segons detallen diversos coneixedors de les converses. Han aparegut "vetos creuats", insisteixen les mateixes fonts, però al final s'han acabat superant per evitar que el conclave, previst a només a un any vista de les, derivés en confrontació de projectes.Una de les parts nuclears de les negociacions ha estat, a banda dels noms, dotar de més contingut executiu la presidència de Junts, que amb Puigdemont ha estat eminentment institucional i sense presència constant en el dia a dia del partit. De fet, el líder de la formació, centrat ara en la seva tasca al, no ha participat en cap dels, en els quals l'orador principal ha estat Sànchez. Borràs, per accedir a l'acord amb Turull, va posar com una de les exigències principals augmentar la quota de poder de la presidència, que a la pràctica comporta treure competències a la secretaria general. Tots aquests canvis, però, no es veuran reflectits fins a la, que s'aprovarà al juliol.Amb aquest acord es tanca l'etapa fundacional de Junts, que es va posar en marxa fa dos anys com a formació emancipada del. No repetiran ni el president -Puigdemont-, ni el secretari general -Sànchez- ni tampoc la portaveu inicial,, que ha deixat la política i no serà candidata a Barcelona. Dins la cúpula actual hi ha afins a Turull -, a qui l'exconseller va fer costat en les primàries contra Borràs per la presidència de la Generalitat-, i també a Sànchez, com ara-clau per prendre el nom de Junts al PDECat a principis de juliol del 2020-,. Dins la nova cúpula hi serà, de la màxima confiança de la nova presidenta.L'entesa entre Borràs i Turull suposa, a banda, que les dues principals famílies de Junts -la dels independents, liderats per la presidenta del Parlament, i la dels quadres incorporats del PDECat i de l'antiga, amb el futur secretari general com a principal representant- hauran de treballar plegats de cara al futur. Això passa, sostenen les fonts consultades, no només pel repartiment dels rols executius, sinó també per la unitat en el discurs. Entre les dues ànimes hi ha hagut opinions discrepants en qüestions rellevants, com ara els pactes amb ela lao bé l'acord per reformar la llei de política lingüística al Parlament.

