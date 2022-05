Cremen fotos del rei en una protesta contra la Fundació Princesa de Girona

Protesta antimonàrquica a Girona ambper mostrar el rebuig a l'acte que aquest dimecres la Fundació Princesa de Girona (FPdGi) celebra a la ciutat. L'entitat tanca el Tour del Talent, que s'ha celebrat a diferents ciutats de l'Estat, i(un dels guardons que lliura anualment).Una cinquantena de persones, convocades per la Plataforma Antimonàrquica de Girona, s'han concentrat a la plaça del Vi,i han anat en manifestació fins al CaixaFòrum, un dels llocs que ahir va acollir actes del tour. Allà han enganxat cartells,i han fet pintades al terra i als vidres."Fa anys que el Rei ésa la ciutat; celebrem que cada vegada que la fundació vulgui organitzar un acte tinguin problemes, i desitgem que no vingui mai més", ha afirmat un dels seus portaveus,. Un dels altres portaveus de la coordinadora,ha assegurat que "la lluita dona els seus fruits" i ha demanat que la gent es continuï "mobilitzant".La FPdGi tanca avui el Tour del Talent a la seu de la fundació, situada al carrer Juli Garreta. Durant l'acte,(un dels que atorga anualment). Fonts de la FPdGi expliquen que, tot i que el CaixaFòrum era un dels llocs triats per fer els actes, ahir al vespre es van decidir traslladar a la seu per motius logístics i organitzatius.Entre d'altres, perquè la FPdGi té un projecte per impulsar el local de Juli Garreta, amb conferències, tertúlies i també actes en streaming, i el final del Tour del Talent els va semblar un bon inici. A més,-entre 50 i 60 persones- i hi havia una recomanació per part dels Mossos de tenir a punt un escenari alternatiu. A més, aquests dies dees fa difícil circular pel Barri Vell per la gentada que visita la mostra.Pel que fa a l'assistència o no dels monarques, la FPdGi explica que sempre que feien la gira de proclamació dels premis -que aquest any han reconvertit en Tour del Talent-. Aquest any, però, o bé Felip VI o bé la reina Letizia han anat a tots els que s'han celebrat, excepte el d'avui a Girona (on el rei hi intervé a través d'un vídeo).Fonts de la FPdGi expliquen que veuen això com un gest de la Casa Reial per recolzar el Tour del Talent i el nou pla estratègic de l'entitat. I que, en el cas de Girona,en les properes setmanes i que l'anunci del Premi Internacional no compta amb l'assistència del guardonat o guardonada (a diferència dels altres).Precisament, el rei sí que preveu assistir a l'acte anual d'entrega dels Premis FPdGi, que aquest 2022 se celebraran a Barcelona entre finals de juny i principis de juliol.(tenint en compte també que el 2020 es van lliurar de manera telemàtica arran de la Covid-19).

