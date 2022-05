Mor el periodista de la premsa rosa Jesús Mariñas als 79 anys

Funestes notícies per al sector de la premsa del cor. El periodista, un dels més reconeguts cronistes del cor a nivell espanyol, ha mort aquest dimarts a Madrid a l'edat de 79 anys., és un dels periodistes més reconeguts de la premsa rosa a tot Espanya.Des de llavors ha intentat aparèixer poc en públic, encara que ha participat en diversos programes. Mariñas mantenia col·laboracions en diaris espanyols i escrivia de manera regular a La Razón. La seva fama va créixer gràcies ai la seva secció al mític programa de ràdioMés tard va participar aa amb Antonio Herrero, a la COPE, i després va fer el salt a la televisió, mitjà que va acabar per fer esclatar la seva faceta com a cronista del cor. Realment va ser el programa, de Canal Nou, al País Valencià, el que el va catapultar a la fama.En aquest espai hi va col·laborar des del 1997 fins que va tancar. Era un nou format a la televisió d'Espanya (el precursor, bàsicament, de) en què diversos periodistes incidien, moltes vegades en to de retret i amb actitud agressiva, en aspectes de la vida privada del personatge entrevistat.El programa li va donar gran popularitat, gràcies als seus enfrontaments amb la periodistaDes de llavors ha participat en tots els programes principals del cor a la televisió privada i pública de l'Estat:amb

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor