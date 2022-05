Catalunya torna a superar els 1.000 ingressats amb Covid però les UCI continuen buides

CONTAGIS 2.575.431 (+8.040) INGRESSATS 1.002 (+19) UCI 33 (+2) DEFUNCIONS 27.216 (+26) Rt 1,19 (+0,01) REBROT EPG 385

(+30) VACUNACIÓ DOSI 1 6.500.149 (+495) DOSI 2 5.945.833 (+1.719) Actualització: 10/05/2022

Salut ha declarat 19 ingressats més ambrespecte al divendres passat i Catalunya torna a superar(1.002). A més, suma 2 crítics més a l'UCI (33) respecte a l'últim balanç. S'han registrat 8.040 nous casos confirmats per PCR o test d'antígens i el global arriba ades de l'inici de la pandèmia.El nombre de morts ésque són 26 més notificades en els últims dies. L'Rt puja a 1,19, una centèsima més, i el risc de rebrot s’enfila 30 punts, fins a 385. El 19,11% de les proves han donat positiu l'última setmana. La incidència acumulada a 14 dies puja de 329 a 353, i la de 7 dies ho fa de 174 a 190. Saluti concentra les proves en persones vulnerables i pacients greus.Pel que fa als casos confirmats per PCR o tests d'antígens, que ara només es fan en casos de persones vulnerables o greus, en l'última setmana se n'han notificat, quan se'n van declarar 12.802. La mitjana d'edat de les persones positives se situa en els 57,63 anys. Durant l'última setmana analitzada (del 30 d’abril al 6 de maig), s'han fet 52.723 PCR i 45.541 tests d'antígens, dels quals el 19,11% han donat positiu. Des de l'inici de la pandèmia s'han detectat 2.575.431 casos, dels quals 2.489.564 per PCR/TA.Pel que fa a les morts, la xifra total és de 27.216 des de l'inici de la pandèmia, 26 més des del balanç de divendres.En l'últim interval han estat ingressats a l'hospital 971 persones; la setmana del 23 al 29 d'abril n'hi havia 855. Entre les persones que viuen en residències, s'informa de 60.195 casos confirmats per PCR o test d'antígens des de l'inici de la pandèmia, 462 més. Amb la resta de proves,. En total, han mort des de l'inici de la pandèmia 9.954 persones, 12 més.​​​​​​

