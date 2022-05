El govern espanyol diu que s'activarà per fer complir la interlocutòria del TSJC del 25% de castellà

"Les sentències estan per complir-se". Així, en paraules de la ministra portaveu,, ha reaccionat el govern espanyol a l'ultimàtum de 15 dies donat pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) perquè el departament d'Educació apliquia les aules. La portaveu ha assenyalat que actuaran amb l'alta inspecció "perquè es compleixi amb aquesta interlocutòria", i que volen treballa per donar un missatge de tranquil·litat a la comunitat educativa. "Som un país ric en llengües i això ha de ser un motiu de satisfacció i no de confrontació", ha reblat la ministra.Rodríguez ha subratllat que el govern espanyol sempre ha considerat que "les llengües oficials són unadel nostre país i no pas una font d'enfrontament ni una arma llancívola" entre els diversos actors polítics. Ha insistit en què els alumnes han d'acabar els seus estudis amb plena competència lingüística de totes les llengüe soficials en cada comunitat.La interlocutòria del TSJC ha agafat el Govern català sense disposar d'un artefacte jurídic per blindar la immersió. Elper potenciar el català a les aules que en un principi havien acordat, el març passat, ERC, Junts, el PSC i els comuns restaper desacords especialment a Junts, que es va desdir de seguida de l'entesa a quatre. En aquests moments, l'acord per modificar la llei de política lingüística continua embarrancat al Parlament.En una primera resposta política a la interlocutòria, el conseller d'Educació,, va traslladar dilluns als mestres quei es va encomanar a l'estratègia judicial i política dissenyada pel Govern. Fins ara, però, res ha aturat l'acció dels tribunals sobre el model d'immersió de l'escola catalana.La interlocutòria judicial, coneguda ahir, ve després delsper complir la sentència, i reclama al departament de "dictar les instruccions i establir les garanties de control" perquè totes les escoles imparteixin de formaun percentatge en castellà que no pot ser inferior al 25%, com ja passa a hores d'ara en una cinquantena d'aules a Catalunya. Concreta que s'ha d'impartir almenys una assignatura troncal "o anàloga" en castellà a més de la matèria de llengua castellana. Tot plegat, en resposta a la petició d'execució de la sentència presentada per l'

