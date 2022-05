Vergonyosa petició d'un client a un repartidor de Burger King: «I no pugis per l'ascensor»

Seguimos juntando gentuza para Bingo!

Entre el clasismo tradicional, que nos considera inferiores, y el clasismo posmo, que nos considera inferiores también... pues se pueden ir todos un poquito a la mierda. pic.twitter.com/HMg5THZ5yb — Fer GP (@pallas_garcia) May 8, 2022

Laamb la qual viuen la majoria delsde les principals aplicacions -lligades, totes, a restaurants i grans cadenes de menjar ràpid- es perpetua en moltes de les condicions laborals que han d'assumir. El que no preveien molts d'aquests treballadors, però, és trobar-se amb clients amb molt poca humanitat. Així ho ha denunciat un repartidor a les xarxes socials, després de patir, és el missatge que es pot llegir del tiquet que mostra el repartidor a la seva piulada a Twitter. "Seguim agrupant gentussa", ha lamentat Fer, el treballador que ha denunciat aquest tracte. Aquesta, però, no ha estat l'única petició que ha indignat la xarxa.Les mancances laborals contra els repartidors se segueixen perpetuant un any després que el Tribunal Suprem determinés que els treballadors no poden ser autònoms i han de ser assalariats. El maig del 2021 el govern espanyol va aprovar l'anomenadaque fixa que els treballadors de repartiment de plataformes digitals siguin assalariats La norma va en línia amb la doctrina emesa pel Tribunal Suprem i determina que els riders no són autònoms.a aquestes situacions imprevisibles i desagradables.

