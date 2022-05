Esperanza Casteleiro, mà dreta de Robles, assumeix la direcció del CNI

Tres setmanes després que transcendís l'del Catalangate -després ampliat amb l'anunci de la infecció dels telèfons mòbils de-, el govern espanyol ha pres la primera decisió dràstica: la destitució de la directora del Centre Nacional d'Intel·ligència (CNI), Paz Esteban . La mesura, que no satisfà les exigències d'però pretén apaivagar-les, fa caure la peça dels serveis secrets espanyols, assenyalada pel control dels líders de l'independentisme però també pel monitoratge als membres de l'executiu central. Robles, responsable política del CNI, continua sota la protecció de Sánchez. Precisament, la ministra de Defensa ha anunciat la substituta d'Esteban. Serà, fins ara secretària d'estat del ministeri i abans cap de gabinet de Robles, que no ha parlat de destitució sinó de "" del CNI. "Amb això ja ho he dit tot", ha afegit la ministra per sintetitzar el valor de la designació. Casteleiro és la mà dreta de Robles.En la compareixença posterior al consell de ministres, la titular de Defensa ha verbalitzat un missatge dedeldavant les crítiques de l'independentisme per l'espionatge. Ha repetit l'"" pel funcionament dels serveis secrets espanyols i el "" de l'agència a escala internacional. De fet, la ministra ha justificat l'ús de "" per combatre les "" dels nous temps i garantir la ciberseguretat. No ha fet referència a l'ús del programari, però sí que ha insistit en la necessitat de dotar de "major eficàcia" tecnològica el CNI. El govern espanyol ha admès que s'han produït "" en matèria de seguretat i ha recalcat que se'n continuaran produint.", ha reblat Robles per completar el discurs de protecció dels serveis d'intel·ligència. Sobre el seu futur, també ha estat clara. Tot i que ERC ha demanat la seva destitució, la ministra ha verbalitzat que se sent reforçada per Sánchez: "". Ha insistit que continua percebent aquest escalf del líder de l'executiu.Eld'Esteban acordat pel consell de ministres, criticat peli considerat insuficient per l'¡ndependentisme, es produeix malgrat la defensa a ultrança que n'havia fet Robles en els darrers dies. El govern espanyol pretén tancar d'aquesta manera el cas d'espionatge, per bé que les relacions polítiques entrei la Moncloa no estan restablertes. En una entrevista a El País publicada aquest dimarts , el president dels republicans,, reclamava a Sánchez que hi haguessin "" que un episodi com aquest no es tornarà a repetir. Al seu torn, el president de la Generalitat,, havia exigit al líder del PSOE una reunió cara a cara de forma imminent per atendre les explicacions necessàries que reclama el Govern. La Moncloa no ha concretat quan es podrà produir aquesta reunió, però sí que ha detallat quedel president espanyol per fer-la possible.En la roda de premsa d'aquest dimarts, la ministra portaveu,, ha informat que un tercer ministre de l'executiu,, també va patir la infecció del seu mòbil per Pegasus, com li va passar a Sánchez i Robles. En el cas del ministre l'Interior, els fets es van produir el juny del 2021. El ministre d'Agricultura,, també va patir un intent d'espionatge que no va prosperar. La Moncloa traslladarà la informació desgranada pel Centre Criptològic Nacional a la justícia, tal com va fer en els casos de Sánchez i Robles.

