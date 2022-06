Qui és qui en la futura direcció de Junts liderada per Borràs i Turull

L'acord entreva servir perquè el relleu dea la cúpula de es desenvolupi sense confrontació en el congrés d'aquest dissabte a. La candidatura unitària, que situarà Borràs a la presidència del partit i Turull com a secretari general, està formada per dirigents de les principals ànimes de la formació, nascuda el 2020 i que l'any vinent afronta el repte de convertir-se en la primera força municipalista del país en dura competència ambi el. Aquest és eldels membres de la llista presentada aquest dimarts.: serà la presidenta del partit, tasca que combinarà amb la presidència del. Va entrar en política activa el 2017, quan es va integrar per petició de Puigdemont a la llista del 21-D, però ja abans havia ocupat tasques dins l'administració, com ara la direcció de la(ILC). Va ser candidata a les eleccions al Parlament de l'any passat, en les quals va quedar tercera fent tàndem amb l'expresident de la Generalitat. El seu futur a la cambra està condicionat per la causa judicial oberta relacionada amb la seva feina al capdavant de la ILC . És la dirigent amb més prèdica dins les bases, que l'han acompanyat en totes les decisions.: serà el secretari general. Tot i que quan va sortir de la presó ja hi havia veus rellevants que defensaven aquesta opció , ell i el seu entorn sostenien amb vehemència que no faria el pas que finalment ha fet. Conseller de la Presidència durant l'1-O, amb passat ai al, Turull arriba al comandament de la sala de màquines de Junts amb la vista posada en les. Compta amb el suport de bona part dels quadres governamentals de la formació.: ocuparà una de les vicepresidències. Perfil de la màxima confiança de Borràs, és diputat des de les eleccions del 2017, quan va incorporar-se a la llista de Puigdemont després de defensar unafonamentada en la vigència de l'1-O. Representa una de les veus més allunyades de la tradició convergent i postconvergent d'alguns dels quadres que s'han integrat dins de Junts.: ocuparà una de les vicepresidències. Secretària de la mesa del Parlament al costat de Borràs, és un dels seus principals suports tant a la cambra com al partit, a l'estil de Dalmases. Forma part de la cúpula del: ocuparà una de les vicepresidències, com fins ara. Des que Elsa Artadi, ara fora de la política , va deixar de ser ell li va agafar el relleu . Va seren l'etapa a Palau i ocupa escó de diputat al Parlament.: ocuparà l'última plaça de vicepresidenta. Ara també és presidenta del, a banda d'alcaldessa dei diputada.: serà el nou secretari d'organització. Proper a Borràs i mosso d'esquadra de professió, és cap de files de Junts a, on va obtenir un regidor a les eleccions del 2019. Ocupa la tercera tinència d'alcaldia a la ciutat.: repetirà com a secretària de finances. Provinent deli delegada del Govern a, es perfila com a favorita en les primàries de Junts per ser candidata a. El procés intern, que l'enfrontarà a, s'haurà de repetir per errors en l'inicial. Es va estrenar a les files de Junts com a número dos per Tarragona a les eleccions del 2017.: membre de l'executiva.de Puigdemont en els primers compassos de l'exili i també lletrat dels presos de Junts al principi del procés judicial, va fer el salt a la política activa com a diputat a Madrid i després va presentar-se a les primàries al Parlament. Forma part de l'entorn de Borràs, tot i que va plegar de secretari de la mesa després de criticar la confrontació "simbòlica" : membre de l'executiva. Després de no renovar com a conseller, va ser nomenat president del. Proper a, va rebre el suport de Turull quan es va presentar a les primàries per ser candidat a la Generalitat, en les quals va perdre davant Borràs. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. Va ser el guanyador de les primàries a Junts per escollir els primers deu llocs de la llista al Parlament, Borràs i Puigdemont al marge. Expresident de la, conegut pel seu discurs desacomplexadament independentista i, la seva estrena per la porta gran al Parlament va ser el dia que va criticar ERC en el debat de pressupostos. És una de les veus que defensen amb més entusiasme la celebració dels Jocs d'Hivern de l'any 2030 a Catalunya.: membre de l'executiva. És diputada perdes d'aquesta legislatura i és propera a la presidenta del Parlament.: membre de l'executiva. Candidata a les primàries de, en les quals s'enfrontarà a, parella de Rull.: membre de l'executiva. És consellera dei considerada una dirigent propera a Turull. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. És diputat al Parlament per Lleida i fins fa uns mesos era alcalde de. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. És diputada perdes de fa dues legislatures. Quan es va fundar el PDECat, va presentar candidatura amb-ara secretari general a Justícia- per liderar el partit a la capital catalana.: membre de l'executiva. Consellera de, candidata per Girona a les últimes eleccions i propera al vicepresident, és un dels perfils propers a Puigdemont que ha fet carrera política des del 2017. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. Regidora ai consellera comarcal, és la coordinadora del partit a la Catalunya Central.: membre de l'executiva. Conseller d'des que es va formar el Govern, pel qual el va fitxar Jordi Sànchez després d'una llarga trajectòria en l'alta direcció empresarial. Tot i que ell assegura des de fa mesos que no s'ha fet, al partit indiquen que sí que n'és.: membre de l'executiva. Alcaldessa dei diputada, és una de les signants del manifest d'alts càrrecs de la setmana passada. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. Delegat del Govern a Barcelona i exdiputat, va ser secretari general de lasota la batuta de Sànchez, a qui visitava una vegada a la setmana a. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. Portaveu de Junts al, és de l'estricta confiança de Turull. Va estrenar-se en política com a independent a les llistes de, la candidatura de CDC al Congrés prèvia a la fundació del PDECat, partit del qual va serfins l'estiu del 2020. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. Fins ara ocupava la secretaria d'organització. Exalcalde de Sallent, té la confiança de Turull.: membre de l'executiva. Tot i que va estrenar-se a les llistes de Junts a lescom a representant del PDECat, ràpidament va simpatitzar amb l'esperit de Junts i ara n'és la portaveu parlamentària. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. Va ser conseller d'entre el setembre del 2020 i el maig del 2021. Tot i que el partit es va comprometre amb la seva continuïtat, l'alineació definitiva no el va incloure. Ara també és tertulià a RAC1.: membre de l'executiva. Amb àmplia experiència en el flanc, manté una relació estreta amb Puigdemont. Ja formava part de la direcció.: membre de l'executiva. S'hacom a diputada aquesta legislatura i és de la confiança de Borràs.: membre de l'executiva. També ha debutat com a parlamentari arran de les eleccions de l'any passat. Molt actiu ai al territori, ha fet pinya amb altres diputats d'estil independent com Canadell.

