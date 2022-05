ERC pressiona Junts perquè el Parlament aprovi l'acord per protegir la immersió en 15 dies

ERC urgeix a aprovar l'que ha embarrancat al Parlament després de tres ajornaments en els propers 15 dies. Els republicans situen la pressió sobre Junts i, tot i que no donen suport a la iniciativa dels comuns de forçar la votació en el avisen als de Carles Puigdemont que la defensa de la llengua no pot estar "supeditada als interessos d'un partit". Per als republicans, la modificació de la llei de política lingüística, que té vocació de ser una protecció jurídica davant la sentència del 25% de castellà a les aules, ha de prioritzar la preservació del consens dels quatre grups que la van signar. A hores d'ara, però, Junts segueix despenjat del pacte a l'espera de resoldre internament aquesta carpeta."La defensa de la llengua no pot estar supeditada als interessos i les discrepàncies internes d'un partit", ha deixat caure la secretària general adjunta d'ERC, Marta Vilalta, en roda de premsa. Després del nou ultimàtum del TSJC per impartir un 25% de castellà a les aules , el grup deconsidera que cal reaccionar de forma immediata per garantir unper fer front a la sentència. És per això que han demanat ja una reunió extraordinària de laper modificar l'ordre del dia del ple que comença aquest mateix dimarts i votar la modificació de la llei de política lingüística amb o sense Junts.Els republicans, però, no veuen factible per ara un escenari amb alt risc de perdre el vot afirmatiu de Junts, tot i que ERC, PSC i els comuns sumen prou suport per aprovar la reforma de la llei. Vilalta ha defensat que la modificació de la llei s'ha de fer, però que ha d'aspirar a mantenir Junts i, si fos possible, a sumar a la CUP, desmarcada des del principi d'aquesta proposta. El termini per fer-ho, ha dit, el marca els 15 dies fixats per la interlocutòria del TSJC. Des d'ERC consideren que es podria aprovar l'acord en un ple la setmana que ve o l'altra. "Dilatar-ho,, només ens deixa a mercè dels tribunals", ha advertit la portaveu republicana tot adreçant-se a Junts, a qui ha recordat que el català no pot esperar el congrés de la formació. "Seria irresponsable", ha insistit tot subratllant quei cal comptar "amb totes les eines" per preservar el model d'escola catalana. L'acord s'ha ajornat fins a tres vegades perquè Junts, que se'n va desmarcar hores després de signar-lo, demana un consens que a hores d'ara tampoc té internament. Com que el ple d'aquesta setmana està ja convocat, la manera de forçar la inclusió de l'entesa a l'ordre del dia seria demanar-ho en el mateix ple i sotmetre-ho a votació, aposta que fan els comuns, que han demanat una reunió de la junta per abordar-ho "amb calma". "Podem sortir d'aquest ple amb el catalài protegint els centres educatius, professors i alumnat. Estem en temps de descompte i no pot pagar aquesta sentència infame la comunitat educativa", ha assegurat Albiach en declaracions a TV3. La setmana passada, quan l'acord va embarrancar de nou al Parlament,demanant a la junta que s'accelerés la modificació de la llei per dotar d'una protecció jurídica l'escola catalana davant la sentència del 25% de castellà.A hores d'ara, mantenir l'acord dels quatre grups per defensar la immersió és complex pelfixat pel 4 de juny -pendent de com acaba la negociació entre Laura Borràs i Jordi Turull per reorganitzar la cúpula- dificulta que es mantingui perquè genera discrepàncies dins de la formació i del grup parlamentari. Més encara quan es tracta d'una entesa que passa per una fotografia de la qual en forma part el PSC en un moment d'alta tensió amb la Moncloa pel Catalangate.La CUP, per la seva banda, considera que el que està fent el Govern és complir la sentència i que 'acord per modificar la llei de política lingüística suposai ha emplaçat el consellera "prendre la iniciativa i deixar d'amagar-se darrere dels claustres i dels equips directius" dels centres. "Està sent dur i inflexible amb la comunitat educativa i conciliador i pactista amb els que volen liquidar la immersió", ha assegurat la diputada, que ha tornat a demanar la dimissió de Cambray o bé que el Govern el destitueixi.

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor