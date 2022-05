Un estudi alerta que alguns tests d'antígens són deu vegades menys sensibles amb la variant alfa

Altres notícies que et poden interessar

La pandèmiat i diverses situacions ho corroboren. Les variants del coronavirus segueixen posant dificultats als serveis sanitaris per detectar els contagis. Un estudi fet per l'equip de lha corroborat que alguns tests d'antígens són deu vegades menys sensibles davant la variant alfa, encara que sí que són efectius amb òmicron. Els resultats de la investigació s'han publicat a la revista Frontiers in Microbiology.L'estudi tenia com a objectiu veure si les diferents variants del virus del SARS-CoV-2 poden comprometre la capacitat de detecció dels tests ràpids.– utilitzant virus aïllats a partir de pacients per detectar les variants alfa, beta, delta i òmicron, considerades preocupants en diferents moments de la pandèmia. L'estudi posa en evidència la importància d'anar validant la sensibilitat dels tests a mesura que van apareixent noves variants.L'anàlisi feta demostra que, en condicions favorables en les quals els tests contenen prou líquid per trencar bé els virus, un dels quatre tests estudiats perd sensibilitat contra la variant alfa.i, dos ells, a delta. Pel que fa a òmicron i beta, la capacitat de detecció dels tests estudiats no es veu alterada en cap condició, una dada que es veu positiva, ja que l'òmicron és una de les últimes variants de preocupació.En definitiva,l'estudi demostra que l'eficàcia dels tests ràpids es pot veure afectada per l'aparició de noves variants i, per aquest motiu, consideren que "és clau" fer-ne el seguiment. Per poder fer-lo, afegeixen,d'antígens i controlar les mutacions que incorporen les noves variants per predir si aquestes afecten les regions detectades pel test. La investigació ha comptat també amb la participació de NESAPOR EUROPA i el Servei de Microbiologia de l'Hospital Germans Trias.​​​​​​

Mostra el teu compromís amb NacióDigital.

Fes-te subscriptor per només 59,90€ a l'any, perquè és el moment de fer pinya.

Fes-te subscriptor