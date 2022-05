El primer secretari del PSC,arran de la sentència del TSJC per aplicar el 25% d'aquesta llengua a les escoles catalanes, i després que el mateix tribunal hagi donat 15 dies al Govern per aplicar-la. En una entrevista a Televisió Espanyola (TVE), el socialista ha posat èmfasi en que "les resolucions judicials s'han de complir agradin o no" i ha carregat contra la inacció de l'executiu que dirigeix Pere Aragonès.En aquest sentit, ha recordat que Junts es va desmarcar de l'acord per reformar la llei de política lingüística que, segons Illa, "facilitava l'aplicació de la sentència"., ha afegit. Illa ha insistit a defensar que el català ha de continuar sent el "centre de gravetat" a l'escola i no veu problema en fer una assignatura addicional en castellà a banda de la matèria de llengua castellana.El líder dels socialistes catalans ha criticat que l'acord sobre la reforma de la llei de política lingüística no s'hagi tramitat al Parlament tot i que hi havia un acord inicial entre ERC, Junts, PSC i comuns.i, segons ha recordat Illa, la resta de grups han decidit no tramitar la reforma sense Junts.

