Els comuns pressionen per votar ja l'acord per la immersió al Parlament

Els comuns volende l'acord per protegir la immersió a l'escola catalana en el. Després del nou ultimàtum del TSJC per impartir un 25% de castellà a les aules , el grup deconsidera que cal reaccionar de forma immediata per garantir unper fer front a la sentència. És per això que han demanat ja una reunió extraordinària de laper modificar l'ordre del dia i votar la modificació de la llei de política lingüística amb o sense Junts.Fonts dels comuns expliquen queamb la resta dels signants de l'entesa però que encara no han obtingut resposta. L'acord s'ha ajornat fins a tres vegades perquè Junts, que se'n va desmarcar hores després de signar-lo, demana un consens que a hores d'ara tampoc té internament. Com que el ple està ja convocat, la manera de forçar la inclusió de l'entesa a l'ordre del dia seria demanar-ho en el mateix ple i sotmetre-ho a votació. En Comú Podem, però, ha demanat reunió de la junta per abordar-ho "amb calma". Des del PSC veuen possible tècnicament la possibilitat que plantegen els comuns, mentre que ERC ha de decidir si està disposada a forçar la votació"Podem sortir d'aquest ple amb el catalài protegint els centres educatius, professors i alumnat. Estem en temps de descompte i no pot pagar aquesta sentència infame la comunitat educativa", ha assegurat Albiach en declaracions a TV3. La setmana passada, quan l'acord va embarrancar de nou al Parlament, els comuns es van quedar sols demanant a la junta que s'accelerés la modificació de la llei per dotar d'una protecció jurídica l'escola catalana davant la sentència del 25% de castellà.En les darreres hores, ERC també ha apostat per accelerar aquesta qüestió, tot i que l'alcaldable de Barcelona,, ha assegurat al programa Cafè d'Idees de Ràdio 4 i La 2 que s'ha de garantir el consens entre els quatre grups, també amb Junts. "Màxim consens polític, social i pedagògic en tots els fronts", va demanar el conseller d'Educació, Josep Gonzàlez-Cambray aquest dilluns. Va esquivar, però, exigir que aquest acord sigui votat en aquest ple perquè sigui vigent abans que expiri el termini de 15 dies imposat pel TSJC.La negociació entre els grups, que han de refer equilibris per formular una esmena que sigui avalada per consens, encara continua. Des d'ERC asseguren que les converses avancen pel bon camí, però tant els republicans com el PSC i els comuns atribueixen el bloqueig a la divisió interna a Junts. "És irresponsable que disputes internes ajornin qüestions de país", ha dit la secretària general adjunta d'ERC,, que ha assegurat que l'acord no es pot "dilatar més".

